https://sputnik-georgia.ru/20260722/schitaete-li-vy-chto-v-gruzii-vyrosla-neterpimost-k-russkogovoryaschim-299753190.html
Считаете ли вы, что в Грузии выросла нетерпимость к русскоговорящим?
Считаете ли вы, что в Грузии выросла нетерпимость к русскоговорящим?
Sputnik Грузия
22.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-22T11:19+0400
2026-07-22T11:19+0400
2026-07-22T11:19+0400
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2026
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Sputnik Грузия
новости, грузия, общество, туризм в грузии, русский язык, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы
новости, грузия, общество, туризм в грузии, русский язык, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы
Считаете ли вы, что в Грузии выросла нетерпимость к русскоговорящим?
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников оппозиции у здания парламента Грузии 2 мая
© photo: Sputnik / Stringer
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