https://sputnik-georgia.ru/20260722/sootvetstvuyut-li-tseny-dlya-turistov-v-gruzii-kachestvu-uslug-i-urovnyu-servisa-299735289.html

Соответствуют ли цены для туристов в Грузии качеству услуг и уровню сервиса

Соответствуют ли цены для туристов в Грузии качеству услуг и уровню сервиса

Sputnik Грузия

Болезненная тема для всех туристов – это цены, в частности, соотношение цены и качества получаемых услуг и приобретаемой продукции. Многие критикуют Грузию за... 22.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-22T11:31+0400

2026-07-22T11:31+0400

2026-07-22T11:31+0400

грузия

новости

туризм

цены

инфографика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/15/299734935_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_271870f3554ef9a4c5d33bd8c80a8698.png

Болезненная тема для всех туристов – это цены, в частности, соотношение цены и качества получаемых услуг и приобретаемой продукции. Многие критикуют Грузию за высокие цены и сравнительно низкий уровень сервиса.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, считают ли они, что тратят несоразмерно много по отношению к качеству предоставляемых в Грузии услуг и сервисов. 42,5% проголосовавших ответили: "частично", а 38,8% дали отрицательный ответ. Лишь 18,7% проголосовавших считают, что цены соответствуют качеству услуг и уровню сервиса в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, туризм, цены, инфографика, инфографика