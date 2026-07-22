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Соответствуют ли цены для туристов в Грузии качеству услуг и уровню сервиса
Соответствуют ли цены для туристов в Грузии качеству услуг и уровню сервиса
Sputnik Грузия
Болезненная тема для всех туристов – это цены, в частности, соотношение цены и качества получаемых услуг и приобретаемой продукции. Многие критикуют Грузию за... 22.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-22T11:31+0400
2026-07-22T11:31+0400
2026-07-22T11:31+0400
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Болезненная тема для всех туристов – это цены, в частности, соотношение цены и качества получаемых услуг и приобретаемой продукции. Многие критикуют Грузию за высокие цены и сравнительно низкий уровень сервиса.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, считают ли они, что тратят несоразмерно много по отношению к качеству предоставляемых в Грузии услуг и сервисов. 42,5% проголосовавших ответили: "частично", а 38,8% дали отрицательный ответ. Лишь 18,7% проголосовавших считают, что цены соответствуют качеству услуг и уровню сервиса в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, туризм, цены, инфографика, инфографика
грузия, новости, туризм, цены, инфографика, инфографика
Соответствуют ли цены для туристов в Грузии качеству услуг и уровню сервиса
Болезненная тема для всех туристов – это цены, в частности, соотношение цены и качества получаемых услуг и приобретаемой продукции. Многие критикуют Грузию за высокие цены и сравнительно низкий уровень сервиса.
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, считают ли они, что тратят несоразмерно много по отношению к качеству предоставляемых в Грузии услуг и сервисов. 42,5% проголосовавших ответили: "частично", а 38,8% дали отрицательный ответ. Лишь 18,7% проголосовавших считают, что цены соответствуют качеству услуг и уровню сервиса в Грузии.