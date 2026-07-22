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Украина проигрывает войну независимо от отставок – экс-пресс-секретарь Зеленского
Украина проигрывает войну независимо от отставок – экс-пресс-секретарь Зеленского
Sputnik Грузия
По словам Юлии Мендель, ни отставка, ни сохранение поста министром обороны Михаилом Федоровым не меняют главного — ситуации на фронте 22.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-22T22:08+0400
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2026-07-22T22:31+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала кадровые перестановки в руководстве ВСУ "сменой стульев в горящем доме".В своем аккаунте в соцсети Х она написала, что отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины, как и сохранение за ним министерского кресла, никак не меняют ситуацию: Украина проигрывает войну."Если вы поменяетесь стульями в горящем доме, дом продолжит гореть. Мой комментарий по поводу борьбы за (бывшего главу минобороны Украины Михаила – Sputnik) Федорова или против Федорова. Украина проигрывает войну", – говорится в публикации бывшего пресс-секретаря Зеленского.Мендель и ранее неоднократно резко высказывалась по поводу украинской политики, чиновников и лично Зеленского. В мае 2026 года ее внесли в базу украинского сайта "Миротворец".Смена кабмина12 июля Зеленский заявил о намерении обновить правительство. Он отправил в отставку уже экс-премьера Юлию Свириденко, что автоматически повлекло за собой отставку всего кабинета министров. Также был уволен министр обороны Михаил Федоров.Его отставка спровоцировала на Украине массовые протесты, которые продолжаются с 16 июля. Участники акций высказывались в поддержку Федорова и выступали против главкома ВСУ Александра Сырского.СМИ писали, что увольнение Федорова, придерживавшегося реформаторских взглядов, повергло правительство Зеленского в кризис, а в Офисе президента на Банковой царит атмосфера "интенсивной турбулентности".Во вторник, 21 июля, Зеленский отправил в отставку и Сырского – новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины стал Михаил Драпатый.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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обострение ситуации вокруг украины, украина, политика, в мире, новости, владимир зеленский
обострение ситуации вокруг украины, украина, политика, в мире, новости, владимир зеленский
Украина проигрывает войну независимо от отставок – экс-пресс-секретарь Зеленского
22:08 22.07.2026 (обновлено: 22:31 22.07.2026)
По словам Юлии Мендель, ни отставка, ни сохранение поста министром обороны Михаилом Федоровым не меняют главного — ситуации на фронте
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала кадровые перестановки в руководстве ВСУ "сменой стульев в горящем доме".
В своем аккаунте в соцсети Х она написала, что отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины, как и сохранение за ним министерского кресла, никак не меняют ситуацию: Украина проигрывает войну.
"Если вы поменяетесь стульями в горящем доме, дом продолжит гореть. Мой комментарий по поводу борьбы за (бывшего главу минобороны Украины Михаила – Sputnik) Федорова или против Федорова. Украина проигрывает войну", – говорится в публикации бывшего пресс-секретаря Зеленского.
Мендель и ранее неоднократно резко высказывалась по поводу украинской политики, чиновников и лично Зеленского. В мае 2026 года ее внесли в базу украинского сайта "Миротворец".
12 июля Зеленский заявил о намерении обновить правительство. Он отправил в отставку уже экс-премьера Юлию Свириденко, что автоматически повлекло за собой отставку всего кабинета министров. Также был уволен министр обороны Михаил Федоров.
Его отставка спровоцировала на Украине массовые протесты, которые продолжаются с 16 июля. Участники акций высказывались в поддержку Федорова и выступали против главкома ВСУ Александра Сырского.
СМИ писали, что увольнение Федорова, придерживавшегося реформаторских взглядов, повергло правительство Зеленского в кризис, а в Офисе президента на Банковой царит атмосфера "интенсивной турбулентности".
Во вторник, 21 июля, Зеленский отправил в отставку и Сырского – новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины стал Михаил Драпатый.