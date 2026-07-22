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В Грузии задержали изготовителей поддельного Jack Daniel's
В Грузии задержали изготовителей поддельного Jack Daniel's
Sputnik Грузия
Два человека организовали изготовление и хранение поддельного алкоголя под известным брендом на сумму более 22 тысяч лари 22.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-22T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июл – Sputnik. Правоохранители изъяли 300 бутылок фальсифицированного алкоголя под брендом Jack Daniel's общей стоимостью 22,4 тысячи лари, сообщили в Следственной службе Минфина Грузии. Задержаны двое граждан. Обвиняемые с целью получения незаконной прибыли изготавливали поддельный алкоголь под брендом Jack Daniel's и хранили продукцию на складе одного из задержанных. Следствие продолжается по части 3 статьи 196 Уголовного кодекса Грузии – "Противоправное использование товарного знака или другого коммерческого обозначения". В случае признания виновными фигурантам грозит от трех до пяти лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, происшествия
новости, грузия, происшествия
В Грузии задержали изготовителей поддельного Jack Daniel's
Два человека организовали изготовление и хранение поддельного алкоголя под известным брендом на сумму более 22 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 22 июл – Sputnik. Правоохранители изъяли 300 бутылок фальсифицированного алкоголя под брендом Jack Daniel's общей стоимостью 22,4 тысячи лари, сообщили в Следственной службе Минфина Грузии.
Задержаны двое граждан. Обвиняемые с целью получения незаконной прибыли изготавливали поддельный алкоголь под брендом Jack Daniel's и хранили продукцию на складе одного из задержанных.
Следствие продолжается по части 3 статьи 196 Уголовного кодекса Грузии – "Противоправное использование товарного знака или другого коммерческого обозначения". В случае признания виновными фигурантам грозит от трех до пяти лет лишения свободы.