https://sputnik-georgia.ru/20260722/vtoroe-zemletryasenie-za-sutki-proizoshlo-v-gruzii-299751726.html

Второе землетрясение за сутки произошло в Грузии

Второе землетрясение за сутки произошло в Грузии

Sputnik Грузия

Информация о пострадавших, разрушениях или повреждении инфраструктуры на данный момент не поступала 22.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-22T10:10+0400

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2026-07-22T10:10+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. За последние сутки в Грузии зарегистрированы два землетрясения, эпицентры которых находились в разных регионах страны — Самцхе-Джавахети и Шида Картли, сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга.По данным сейсмологов, 22 июля в 00:34 по тбилисскому времени произошло землетрясение магнитудой 3,0. Эпицентр подземных толчков располагался в 10 километрах к востоку от города Ниноцминда, в 3 километрах от села Гореловка, в регионе Самцхе-Джавахети.Днем ранее, в 20:40 по тбилисскому времени, было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 3,3. Его эпицентр находился в 23 километрах к северу от поселка Ахалгори, в регионе Шида Картли.Информация о пострадавших, разрушениях или повреждении инфраструктуры на данный момент не поступала.Грузия — страна со средней сейсмической активностью. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети в Западной Грузии. Интенсивность в эпицентре составила 9 баллов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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