https://sputnik-georgia.ru/20260722/yunaya-voleybolistka-iz-gruzii-prodolzhit-kareru-v-amerikanskom-klube-sharlott-299758776.html

Юная волейболистка из Грузии продолжит карьеру в американском клубе "Шарлотт"

Юная волейболистка из Грузии продолжит карьеру в американском клубе "Шарлотт"

Sputnik Грузия

Спортсменка вошла в историю грузинского волейбола, став первой, кто вывел сборную Грузии до 17 лет в финал чемпионата Европы 22.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-22T19:00+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл – Sputnik. Член сборной Грузии по волейболу Мариам Мушкудиани продолжит карьеру в клубе "Шарлотт" из США, сообщил Первый канал. Грузинская спортсменка, которой всего 18 лет, подписала контракт с клубом "Шарлотт". В прошлом сезоне она выступала за "Университет Майами", куда перешла из французского "Эльзаса". Как пишут спортивные СМИ, молодая спортсменка вошла в историю грузинского волейбола, став первой, кто вывел сборную Грузии до 17 лет в финал чемпионата Европы. В одном из матчей она набрала 33 очка и получила титул MVP. Примечательно, что отец волейболистки – бывший член сборной Грузии по баскетболу Давид Мушкудиани. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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