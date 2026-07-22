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Юная волейболистка из Грузии продолжит карьеру в американском клубе "Шарлотт"
Юная волейболистка из Грузии продолжит карьеру в американском клубе "Шарлотт"
Sputnik Грузия
Спортсменка вошла в историю грузинского волейбола, став первой, кто вывел сборную Грузии до 17 лет в финал чемпионата Европы 22.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-22T19:00+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июл – Sputnik. Член сборной Грузии по волейболу Мариам Мушкудиани продолжит карьеру в клубе "Шарлотт" из США, сообщил Первый канал. Грузинская спортсменка, которой всего 18 лет, подписала контракт с клубом "Шарлотт". В прошлом сезоне она выступала за "Университет Майами", куда перешла из французского "Эльзаса". Как пишут спортивные СМИ, молодая спортсменка вошла в историю грузинского волейбола, став первой, кто вывел сборную Грузии до 17 лет в финал чемпионата Европы. В одном из матчей она набрала 33 очка и получила титул MVP. Примечательно, что отец волейболистки – бывший член сборной Грузии по баскетболу Давид Мушкудиани. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, сша, волейбол
спорт, грузия, новости, сша, волейбол
Юная волейболистка из Грузии продолжит карьеру в американском клубе "Шарлотт"
Спортсменка вошла в историю грузинского волейбола, став первой, кто вывел сборную Грузии до 17 лет в финал чемпионата Европы
ТБИЛИСИ, 22 июл – Sputnik. Член сборной Грузии по волейболу Мариам Мушкудиани продолжит карьеру в клубе "Шарлотт" из США, сообщил Первый канал.
Грузинская спортсменка, которой всего 18 лет, подписала контракт с клубом "Шарлотт". В прошлом сезоне она выступала за "Университет Майами", куда перешла из французского "Эльзаса".
Как пишут спортивные СМИ, молодая спортсменка вошла в историю грузинского волейбола, став первой, кто вывел сборную Грузии до 17 лет в финал чемпионата Европы. В одном из матчей она набрала 33 очка и получила титул MVP.
Примечательно, что отец волейболистки – бывший член сборной Грузии по баскетболу Давид Мушкудиани.