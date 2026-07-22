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Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером возможность возобновления переговоров по Украине
Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером возможность возобновления переговоров по Украине
Sputnik Грузия
По данным Axios, стороны обсудили перспективы возобновления мирного урегулирования украинского конфликта – на фоне заявлений Кремля о готовности США вернуться... 22.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-22T22:12+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на осведомленный источник."Зеленский говорил сегодня с посланниками президента (США Дональда – Sputnik) Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером", – написал Равид на своей странице в соцсети Х.По информации журналиста, на встрече были подняты вопросы, касающиеся возможностей для возобновления мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва получает от Вашингтона сигналы о готовности США продолжить посреднические усилия в переговорах по Украине после того, как появится время после решения других проблем.В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва открыта к переговорам, а завершение конфликта на Украине дипломатическим путем видит для себя приоритетным. Вместе с тем отмечалась неготовность Киева к мирному урегулированию, а также отвлеченность США от украинского вопроса на ситуацию, связанную с Ираном.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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украина, обострение ситуации вокруг украины, джаред кушнер, владимир зеленский, дмитрий песков, москва, сша, новости, политика, в мире
Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером возможность возобновления переговоров по Украине
22:12 22.07.2026 (обновлено: 22:32 22.07.2026)
По данным Axios, стороны обсудили перспективы возобновления мирного урегулирования украинского конфликта – на фоне заявлений Кремля о готовности США вернуться к посредничеству
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на осведомленный источник.
"Зеленский говорил сегодня с посланниками президента (США Дональда – Sputnik) Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером", – написал Равид на своей странице в соцсети Х.
По информации журналиста, на встрече были подняты вопросы, касающиеся возможностей для возобновления мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва получает от Вашингтона сигналы о готовности США продолжить посреднические усилия в переговорах по Украине после того, как появится время после решения других проблем.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва открыта к переговорам, а завершение конфликта на Украине дипломатическим путем видит для себя приоритетным. Вместе с тем отмечалась неготовность Киева к мирному урегулированию, а также отвлеченность США от украинского вопроса на ситуацию, связанную с Ираном.