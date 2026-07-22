https://sputnik-georgia.ru/20260722/zhurnalist-vakho-sanaya-provedet-14-dney-v-tyurme-iz-za-oskorbleniya-spikera-parlamenta-gruzii-299756495.html
Журналист Вахо Саная проведет 14 дней в тюрьме из-за оскорбления спикера парламента Грузии
Журналист Вахо Саная проведет 14 дней в тюрьме из-за оскорбления спикера парламента Грузии
Sputnik Грузия
С 1 июня 2026 года в Грузии начался мониторинг оскорбительных и унижающих достоинство высказываний в публичном пространстве 22.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-22T13:09+0400
2026-07-22T13:09+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июл – Sputnik. Тбилисский городской суд назначил журналисту оппозиционного телеканала Formula Вахо Саная 14 суток административного ареста за оскорбления в адрес председателя парламента Шалвы Папуашвили и депутата Владимира Божадзе, зафиксированные в публикации в социальной сети. Решение принял судья Звиад Цеквава. В связи с публикацией в суд обратилось созданное при МВД управление по борьбе с языком ненависти с требованием принять правовые меры. "В течение последнего года суд рассмотрел уже третий факт оскорбления Вахтангом Саная государственного политического должностного лица. В первых двух случаях МВД ходатайствовало о назначении штрафа, причем штрафа в максимальном размере. Сегодняшнее наше ходатайство было основано на поведении правонарушителя: после ознакомления с предыдущим судебным решением он опубликовал пост, который также содержал оскорбительные высказывания", – заявила юрист МВД Мариам Кереселидзе. С 1 июня 2026 года в Грузии начался мониторинг оскорбительных и унижающих достоинство высказываний в публичном пространстве, а также осуществляется правовое реагирование на такие случаи. По данным МВД, всего за период с 1 июня по 1 июля 2026 года в суд было передано 150 дел по фактам оскорблений в публичном пространстве, а расследование ведется по 170 фактам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, вахо саная, шалва папуашвили, тбилисский городской суд
грузия, новости, политика, тбилиси, вахо саная, шалва папуашвили, тбилисский городской суд
Журналист Вахо Саная проведет 14 дней в тюрьме из-за оскорбления спикера парламента Грузии
13:09 22.07.2026 (обновлено: 13:51 22.07.2026)
С 1 июня 2026 года в Грузии начался мониторинг оскорбительных и унижающих достоинство высказываний в публичном пространстве
ТБИЛИСИ, 22 июл – Sputnik. Тбилисский городской суд назначил журналисту оппозиционного телеканала Formula Вахо Саная 14 суток административного ареста за оскорбления в адрес председателя парламента Шалвы Папуашвили и депутата Владимира Божадзе, зафиксированные в публикации в социальной сети.
Решение принял судья Звиад Цеквава. В связи с публикацией в суд обратилось созданное при МВД управление по борьбе с языком ненависти с требованием принять правовые меры.
"В течение последнего года суд рассмотрел уже третий факт оскорбления Вахтангом Саная государственного политического должностного лица. В первых двух случаях МВД ходатайствовало о назначении штрафа, причем штрафа в максимальном размере. Сегодняшнее наше ходатайство было основано на поведении правонарушителя: после ознакомления с предыдущим судебным решением он опубликовал пост, который также содержал оскорбительные высказывания", – заявила юрист МВД Мариам Кереселидзе.
С 1 июня 2026 года в Грузии начался мониторинг оскорбительных и унижающих достоинство высказываний в публичном пространстве, а также осуществляется правовое реагирование на такие случаи.
По данным МВД, всего за период с 1 июня по 1 июля 2026 года в суд было передано 150 дел по фактам оскорблений в публичном пространстве, а расследование ведется по 170 фактам.