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Лавров и Рубио встретились в Маниле на полях мероприятий АСЕАН
Лавров и Рубио встретились в Маниле на полях мероприятий АСЕАН
Sputnik Грузия
Предыдущая встреча Лаврова и Рубио прошла в Нью-Йорке в сентябре 2025 года 23.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-23T12:45+0400
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МИНСК, 23 июл – Sputnik. В Маниле на полях мероприятий АСЕАН состоялась встреча министров иностранных дел России и США Сергея Лаврова и Марко Рубио, переговоры продолжались более 30 минут, сообщают РИА Новости.Лавров и Рубио обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию в Персидском заливе. Помимо того, стороны затронули вопросы нормализации условий работы дипмиссий России и США. Они договорились продолжить контакты по линии дипведомств, в том числе в рамках международных организаций.Лавров подтвердил готовность Москвы к урегулированию конфликта на Украине и приверженность договоренностям, достигнутым на саммите, прошедшем в августе 2025 года на Аляске.Глава МИД рассказал о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине и акцентировал внимание на недопустимости дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России "стратегическое поражение".Лавров и Рубио среди прочего отметили возобновление контактов "Роскосмоса" и НАСА и высказались за развитие межпарламентских обменов и культурных связей.Предыдущая встреча Лаврова и Рубио прошла в Нью-Йорке в сентябре 2025 года. Нынешние переговоры стали четвертой личной встречей министра и госсекретаря.Инициатором встречи была американская сторона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, в мире, россия, украина, персидский залив, сша, сергей лавров, марко рубио
политика, в мире, россия, украина, персидский залив, сша, сергей лавров, марко рубио
Лавров и Рубио встретились в Маниле на полях мероприятий АСЕАН
Предыдущая встреча Лаврова и Рубио прошла в Нью-Йорке в сентябре 2025 года
МИНСК, 23 июл – Sputnik.
В Маниле на полях мероприятий АСЕАН состоялась встреча министров иностранных дел России и США Сергея Лаврова и Марко Рубио, переговоры продолжались более 30 минут, сообщают
РИА Новости.
Лавров и Рубио обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию в Персидском заливе.
Помимо того, стороны затронули вопросы нормализации условий работы дипмиссий России и США. Они договорились продолжить контакты по линии дипведомств, в том числе в рамках международных организаций.
Лавров подтвердил готовность Москвы к урегулированию конфликта на Украине и приверженность договоренностям, достигнутым на саммите, прошедшем в августе 2025 года на Аляске.
Глава МИД рассказал о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине и акцентировал внимание на недопустимости дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России "стратегическое поражение".
Лавров и Рубио среди прочего отметили возобновление контактов "Роскосмоса" и НАСА и высказались за развитие межпарламентских обменов и культурных связей.
Предыдущая встреча Лаврова и Рубио прошла в Нью-Йорке в сентябре 2025 года. Нынешние переговоры стали четвертой личной встречей министра и госсекретаря.
Инициатором встречи была американская сторона.