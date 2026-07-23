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Лавров и Рубио встретились в Маниле на полях мероприятий АСЕАН

Лавров и Рубио встретились в Маниле на полях мероприятий АСЕАН

Sputnik Грузия

Предыдущая встреча Лаврова и Рубио прошла в Нью-Йорке в сентябре 2025 года 23.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-23T12:45+0400

2026-07-23T12:45+0400

2026-07-23T12:45+0400

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МИНСК, 23 июл – Sputnik. В Маниле на полях мероприятий АСЕАН состоялась встреча министров иностранных дел России и США Сергея Лаврова и Марко Рубио, переговоры продолжались более 30 минут, сообщают РИА Новости.Лавров и Рубио обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию в Персидском заливе. Помимо того, стороны затронули вопросы нормализации условий работы дипмиссий России и США. Они договорились продолжить контакты по линии дипведомств, в том числе в рамках международных организаций.Лавров подтвердил готовность Москвы к урегулированию конфликта на Украине и приверженность договоренностям, достигнутым на саммите, прошедшем в августе 2025 года на Аляске.Глава МИД рассказал о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине и акцентировал внимание на недопустимости дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России "стратегическое поражение".Лавров и Рубио среди прочего отметили возобновление контактов "Роскосмоса" и НАСА и высказались за развитие межпарламентских обменов и культурных связей.Предыдущая встреча Лаврова и Рубио прошла в Нью-Йорке в сентябре 2025 года. Нынешние переговоры стали четвертой личной встречей министра и госсекретаря.Инициатором встречи была американская сторона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, в мире, россия, украина, персидский залив, сша, сергей лавров, марко рубио