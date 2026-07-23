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Все больше стран попадают в зону экстремальной жары

Все больше стран попадают в зону экстремальной жары

Sputnik Грузия

Зона экстремального зноя в мире стремительно расширяется. Смотрите в фотоленте Sputnik, как последние недели сразу несколько регионов мира оказались во власти... 23.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-23T16:24+0400

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Лето-2026 окончательно стирает сомнения в том, что климатический кризис перешел в новую, более агрессивную фазу. Если раньше наиболее уязвимыми считались страны Ближнего Востока и Южной Азии, то сейчас температурные аномалии накрыли Европу, североамериканские прерии, Китай и даже арктические регионы, где столбики термометров поднимаются до несвойственных для этих широт значений.

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