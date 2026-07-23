https://sputnik-georgia.ru/20260723/299774568.html
Все больше стран попадают в зону экстремальной жары
Все больше стран попадают в зону экстремальной жары
Sputnik Грузия
Зона экстремального зноя в мире стремительно расширяется. Смотрите в фотоленте Sputnik, как последние недели сразу несколько регионов мира оказались во власти... 23.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-23T16:24+0400
2026-07-23T16:24+0400
2026-07-23T16:24+0400
мультимедиа
фотоленты
новости в фотографиях
в мире
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/17/299774747_5:663:2465:2047_1920x0_80_0_0_5ec3c2a0eac69d0df35a9b10ba661ac6.jpg
Лето-2026 окончательно стирает сомнения в том, что климатический кризис перешел в новую, более агрессивную фазу. Если раньше наиболее уязвимыми считались страны Ближнего Востока и Южной Азии, то сейчас температурные аномалии накрыли Европу, североамериканские прерии, Китай и даже арктические регионы, где столбики термометров поднимаются до несвойственных для этих широт значений.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/17/299774747_359:503:2418:2047_1920x0_80_0_0_ba0c75ec07d75ea046d26ba78618c3bb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
Все больше стран попадают в зону экстремальной жары
Зона экстремального зноя в мире стремительно расширяется. Смотрите в фотоленте Sputnik, как последние недели сразу несколько регионов мира оказались во власти аномальной жары
Лето-2026 окончательно стирает сомнения в том, что климатический кризис перешел в новую, более агрессивную фазу.
Если раньше наиболее уязвимыми считались страны Ближнего Востока и Южной Азии, то сейчас температурные аномалии накрыли Европу, североамериканские прерии, Китай и даже арктические регионы, где столбики термометров поднимаются до несвойственных для этих широт значений.
© AP Photo / Petros Giannakouris
Туристка обмахивается веером во время жары на холме Ареопаг на фоне Акрополя в Афинах.
Туристка обмахивается веером во время жары на холме Ареопаг на фоне Акрополя в Афинах.
© REUTERS Ana Beltran
Автомобиль пожарных едет по дороге во время лесного пожара Ла-Мьерла в Альбендиего, Гвадалахара, Испания.
Автомобиль пожарных едет по дороге во время лесного пожара Ла-Мьерла в Альбендиего, Гвадалахара, Испания.
© AP Photo / Andrew Medichini
Люди отдыхают у фонтана Баркачча перед Испанской лестницей в Риме, Италия.
Люди отдыхают у фонтана Баркачча перед Испанской лестницей в Риме, Италия.
© AP Photo / Petros Karadjias
Женщина охлаждается под струями воды из распылителя возле кафе во время сильной жары на площади Элефтерии в центре Никосии, Кипр.
Женщина охлаждается под струями воды из распылителя возле кафе во время сильной жары на площади Элефтерии в центре Никосии, Кипр.
© REUTERS Djordje Kojadinovic
Ежегодная регата на реке Дрина недалеко от Байина-Басты, Сербия.
Ежегодная регата на реке Дрина недалеко от Байина-Басты, Сербия.
© AP Photo / Rahmat Gul
Девушка дает воду каролинской серой белке на Национальной аллее в Вашингтоне.
Девушка дает воду каролинской серой белке на Национальной аллее в Вашингтоне.
© REUTERS Manon Cruz
Вид на лесной пожар в общинном лесу Фокс-Амфу недалеко от Понтеве в департаменте Вар, Франция.
Вид на лесной пожар в общинном лесу Фокс-Амфу недалеко от Понтеве в департаменте Вар, Франция.
© AP Photo / Francisco Seco
Уличный музыкант, прикрываясь шляпой от солнца, выступает в жаркий день в Стамбуле, Турция.
Уличный музыкант, прикрываясь шляпой от солнца, выступает в жаркий день в Стамбуле, Турция.
© AP Photo / Michael Probst
Часть реки Рейн пересохла в результате жаркой погоды в Бингене, Германия.
Часть реки Рейн пересохла в результате жаркой погоды в Бингене, Германия.