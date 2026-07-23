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Все больше стран попадают в зону экстремальной жары
Все больше стран попадают в зону экстремальной жары
Sputnik Грузия
Зона экстремального зноя в мире стремительно расширяется. Смотрите в фотоленте Sputnik, как последние недели сразу несколько регионов мира оказались во власти... 23.07.2026, Sputnik Грузия
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Лето-2026 окончательно стирает сомнения в том, что климатический кризис перешел в новую, более агрессивную фазу. Если раньше наиболее уязвимыми считались страны Ближнего Востока и Южной Азии, то сейчас температурные аномалии накрыли Европу, североамериканские прерии, Китай и даже арктические регионы, где столбики термометров поднимаются до несвойственных для этих широт значений.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Все больше стран попадают в зону экстремальной жары

16:24 23.07.2026
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Зона экстремального зноя в мире стремительно расширяется. Смотрите в фотоленте Sputnik, как последние недели сразу несколько регионов мира оказались во власти аномальной жары
Лето-2026 окончательно стирает сомнения в том, что климатический кризис перешел в новую, более агрессивную фазу.
Если раньше наиболее уязвимыми считались страны Ближнего Востока и Южной Азии, то сейчас температурные аномалии накрыли Европу, североамериканские прерии, Китай и даже арктические регионы, где столбики термометров поднимаются до несвойственных для этих широт значений.
© AP Photo / Petros Giannakouris

Туристка обмахивается веером во время жары на холме Ареопаг на фоне Акрополя в Афинах.

Туристка обмахивается веером во время жары на холме Ареопаг на фоне Акрополя в Афинах. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Petros Giannakouris

Туристка обмахивается веером во время жары на холме Ареопаг на фоне Акрополя в Афинах.

© REUTERS Ana Beltran

Автомобиль пожарных едет по дороге во время лесного пожара Ла-Мьерла в Альбендиего, Гвадалахара, Испания.

Автомобиль пожарных едет по дороге во время лесного пожара Ла-Мьерла в Альбендиего, Гвадалахара, Испания. - Sputnik Грузия
2/9
© REUTERS Ana Beltran

Автомобиль пожарных едет по дороге во время лесного пожара Ла-Мьерла в Альбендиего, Гвадалахара, Испания.

© AP Photo / Andrew Medichini

Люди отдыхают у фонтана Баркачча перед Испанской лестницей в Риме, Италия.

Люди отдыхают у фонтана Баркачча перед Испанской лестницей в Риме, Италия. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Andrew Medichini

Люди отдыхают у фонтана Баркачча перед Испанской лестницей в Риме, Италия.

© AP Photo / Petros Karadjias

Женщина охлаждается под струями воды из распылителя возле кафе во время сильной жары на площади Элефтерии в центре Никосии, Кипр.

Женщина охлаждается под струями воды из распылителя возле кафе во время сильной жары на площади Элефтерии в центре Никосии, Кипр. - Sputnik Грузия
4/9
© AP Photo / Petros Karadjias

Женщина охлаждается под струями воды из распылителя возле кафе во время сильной жары на площади Элефтерии в центре Никосии, Кипр.

© REUTERS Djordje Kojadinovic

Ежегодная регата на реке Дрина недалеко от Байина-Басты, Сербия.

Ежегодная регата на реке Дрина недалеко от Байина-Басты, Сербия. - Sputnik Грузия
5/9
© REUTERS Djordje Kojadinovic

Ежегодная регата на реке Дрина недалеко от Байина-Басты, Сербия.

© AP Photo / Rahmat Gul

Девушка дает воду каролинской серой белке на Национальной аллее в Вашингтоне.

Девушка дает воду каролинской серой белке на Национальной аллее в Вашингтоне. - Sputnik Грузия
6/9
© AP Photo / Rahmat Gul

Девушка дает воду каролинской серой белке на Национальной аллее в Вашингтоне.

© REUTERS Manon Cruz

Вид на лесной пожар в общинном лесу Фокс-Амфу недалеко от Понтеве в департаменте Вар, Франция.

Вид на лесной пожар в общинном лесу Фокс-Амфу недалеко от Понтеве в департаменте Вар, Франция. - Sputnik Грузия
7/9
© REUTERS Manon Cruz

Вид на лесной пожар в общинном лесу Фокс-Амфу недалеко от Понтеве в департаменте Вар, Франция.

© AP Photo / Francisco Seco

Уличный музыкант, прикрываясь шляпой от солнца, выступает в жаркий день в Стамбуле, Турция.

Уличный музыкант, прикрываясь шляпой от солнца, выступает в жаркий день в Стамбуле, Турция. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Francisco Seco

Уличный музыкант, прикрываясь шляпой от солнца, выступает в жаркий день в Стамбуле, Турция.

© AP Photo / Michael Probst

Часть реки Рейн пересохла в результате жаркой погоды в Бингене, Германия.

Часть реки Рейн пересохла в результате жаркой погоды в Бингене, Германия. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Michael Probst

Часть реки Рейн пересохла в результате жаркой погоды в Бингене, Германия.

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