https://sputnik-georgia.ru/20260723/299778663.html

СВО: Донбасс, Запорожье, Харьковщина – самые горячие участки фронта

СВО: Донбасс, Запорожье, Харьковщина – самые горячие участки фронта

Sputnik Грузия

ВС России сохраняют стратегическую инициативу и наступательную динамику на всей линии фронта – в первом полугодии освободили 133 населенных пункта, взяли под... 23.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-23T20:56+0400

2026-07-23T20:56+0400

2026-07-23T21:04+0400

россия

в мире

политика

донбасс

сша

украина

марко рубио

дональд трамп

владимир зеленский

нато

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/17/299778845_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e109a59cada6484b96adbce48c36e610.jpg

Статистика обновляется ежедневно и оптимистично. Близится полное и необратимое освобождение новых регионов России, а также формирование зон безопасности на территории сопредельных областей Украины.Российские войска активно продвигаются в Донбассе, Запорожье и Харьковской области. Подразделения группировки "Центр" 23 июля освободили в Донбассе город Белицкое, расположенный в 40 км к юго-западу от Краматорска. Днем ранее группировка "Север" взяла под контроль харьковское село Артельное, а группировка "Восток" освободила запорожское село Благодатное.Штурмовые подразделения 29-й армии Благодатное брали сходу, вскоре после освобождения села Вольное в сопредельной Днепропетровской области. Оборонявшие "межрегиональный" укрепрайон формирования 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ потеряли до взвода личного состава, и отступили. Благодатный российский прорыв – начало формирования в Днепропетровской области очередного "котла" для противника – в районе населенных пунктов Андреевка, Братское, Герасимовка. Темп наступления позволяет прогнозировать успех, очертания "котла" на карте вполне убедительны.Объективные данные оптимистичны: российские войска с начала июля ведут бои в городе Николаевка, расположенном всего в 3 км от восточной окраины Славянска. С боями продвигаются в селе Васютинском – в 6 км восточнее Краматорска. Украинское командование давно готовит Краматорск к городским боям, гарнизон противника оценивается в 50 тысяч "штыков". "Фортеця" обречена, сопротивление бессмысленно.Группировка войск "Север" уверенно расширяет зону безопасности в Харьковской области. Штурмовые подразделения с боями продвигаются в поселке Казачья Лопань. На Волчанском направлении "северяне" продолжают охват Белого Колодезя – это важный укрепрайон и логистический узел ВСУ.Практически на всех участках фронта украинская армия отступает или находится в глухой обороне. Факты – упрямая вещь, но главком ВСУ "нового поколения" Михаил Драпатый пытается быть упрямее. Он вчера заявил о намерении "активизировать контрнаступательные действия, начать новые операции на территории России". Невольно вспоминается народная мудрость: "Дурень думкой богатеет".Стратегические решения принимаются не в Киеве, поэтому Владимир Зеленский вчера улетел в США – за новыми инструкциями. Украинская прокси-армия будет делать лишь то, что ей прикажут заграничные хозяева.Суровая реальностьРоссийские войска наращивают ракетные и беспилотные удары по объектам противника в Киеве, регионах Украины, и в особенности достается логистике ВСУ в Одесской области. После ударов ВСУ по российским судам в Азовском море началась системная и жесткая изоляция Украины с моря. В черноморских портах и прилегающей акватории ежесуточно горят и тонут суда "теневого флота НАТО" с оружием на борту. За две недели Россия полностью заблокировала морские поставки на Украину, это вызывает на Западе панику.Британский военный аналитик Александр Меркурис сообщил: Одесса после российских ударов больше не будет портовым городом. Натовской гаванью Одесса не станет наверняка. Запад предложил инфраструктурную войну, и она обязательно вернется на запад. Уничтожение логистики ВСУ в определенное время скажется на ходе боевых действий и линии фронта.Собственно, у России три фронта – украинский, европейский и американский. Каждый со своими целями, ресурсами и особенностями. Глава МИД Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио 23 июля проинформировал о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения с ВСУ, заявил о недопустимости дальнейшей накачки Украины оружием. Рубио со своей стороны заметил: для прекращения войны на Украине нужны новые идеи, а не "дух Анкориджа". Хорошо, что американцы сегодня завязли в конфликте с Ираном, им не до Украины. А что будет завтра?Вашингтону выгодна война в Европе, которая прямо или косвенно ослабляет геополитических конкурентов США (включая Евросоюз, Россию, Китай) и приносит сверхдоходы американскому ВПК. Это же нормальный способ "сделать Америку великой снова" (политический лозунг/программа президента США Дональда Трампа).Американский аналог начальника Генерального штаба ВС РФ – председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн на слушаниях в Сенате 21 июля заявил, что Россия не является дружественной страной для США, и более того: "Я хочу, чтобы выиграла Украина". Кейн выступил за ужесточение американских санкций против России, которые помогут победить ее на поле боя.Россия не дремлет. Агентство Bloomberg с ужасом сообщило, что президент РФ Владимир Путин "намерен силой установить полный контроль над Донбассом и сохранить за Россией районы Сумской и Харьковской областей близ российской границы". По данным Bloomberg, глава Кремля отказался от территориальных уступок, Россия рассматривает "все более конфронтационные заявления США как свидетельство того, что неформальные договоренности, достигнутые на его саммите на Аляске с президентом Дональдом Трампом, рухнули". И в Минобороны РФ намерены завершить освобождение Донбасса до конца 2026 года.Все верно. Россия может надеяться только на себя и свои силы. Пока Америка "занята" на Ближнем Востоке, а Европа еще не в полном объеме реализовала свои (антироссийские) ракетные и беспилотные проекты, необходимо активнее применять нестандартные, ассиметричные методы боевых действий – на Украине и за ее пределами. Не исключая "одесских ударов" по европейскому ВПК. Пока европейские страны НАТО не ощутят на себе силу Русского оружия, они будут бесконечно питать украинскую прокси-войну, делая все возможное для уничтожения России.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на МАКС и в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

донбасс

сша

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_27:0:1503:1476_100x100_80_0_0_1d92ab2f570e2e2c372577510d8fd648.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_27:0:1503:1476_100x100_80_0_0_1d92ab2f570e2e2c372577510d8fd648.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_27:0:1503:1476_100x100_80_0_0_1d92ab2f570e2e2c372577510d8fd648.jpg

россия, в мире, политика, донбасс, сша, украина, марко рубио, дональд трамп, владимир зеленский, нато, bloomberg, аналитика, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины