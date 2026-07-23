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Батумский дельфинарий: морской парк с богатой историей – видео
Батумский дельфинарий: морской парк с богатой историей – видео
Sputnik Грузия
Батумский дельфинарий был первым демонстрационным дельфинарием на территории бывшего Советского Союза 23.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-23T12:45+0400
2026-07-23T12:45+0400
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Демонстрационный аквариум там был открыт в 1966 году, а сам дельфинарий позже – в 1975. В то время это был один из крупнейших дельфинариев в мире. Вначале, кроме дельфинов, в большом аквариуме здесь были представлены ластоногие млекопитающие, животные Тихого океана, гигантская черепаха, выдра с драгоценным мехом и другие питомцы.Современный дельфинарий рассчитан примерно на 900 зрителей. Каждый день, кроме понедельника, и в любую погоду здесь проходит яркое и запоминающееся шоу. Перед гостями выступают десять дельфинов и морские котики, у каждого из них есть имя.
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грузия, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , батуми, батумский дельфинарий, видео
грузия, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , батуми, батумский дельфинарий, видео
Батумский дельфинарий: морской парк с богатой историей – видео
12:45 23.07.2026 (обновлено: 13:00 23.07.2026)
Батумский дельфинарий был первым демонстрационным дельфинарием на территории бывшего Советского Союза
Демонстрационный аквариум там был открыт в 1966 году, а сам дельфинарий позже – в 1975. В то время это был один из крупнейших дельфинариев в мире.
Вначале, кроме дельфинов, в большом аквариуме здесь были представлены ластоногие млекопитающие, животные Тихого океана, гигантская черепаха, выдра с драгоценным мехом и другие питомцы.
Современный дельфинарий рассчитан примерно на 900 зрителей. Каждый день, кроме понедельника, и в любую погоду здесь проходит яркое и запоминающееся шоу. Перед гостями выступают десять дельфинов и морские котики, у каждого из них есть имя.