https://sputnik-georgia.ru/20260723/dialog-rossiya-i-ssha-po-ukraine-prodolzhaetsya-po-rabochim-kanalam---peskov-299781217.html

Диалог Россия и США по Украине продолжается по рабочим каналам - Песков

Диалог Россия и США по Украине продолжается по рабочим каналам - Песков

Sputnik Грузия

В Кремле рассчитывают, что американские переговорщики смогут приехать в Москву и продолжить очное общение по урегулированию конфликта на Украине 23.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-23T14:25+0400

2026-07-23T14:25+0400

2026-07-23T23:42+0400

политика

россия

в мире

москва

украина

сша

дмитрий песков

сергей лавров

марко рубио

мид россии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/04/251932338_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_2079bec07f5ab9eadf2d295f6162a0b2.jpg

ТБИЛИСИ, 23 июл – Sputnik. Москва по рабочим каналам продолжает диалог с Вашингтоном по вопросу украинского урегулирования, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента также прокомментировал возможное ускорение дипломатических усилий по завершению конфликта. Он подчеркнул, что контакты по урегулированию идут, но говорить об ускорении процесса сейчас не приходится.По его словам, Кремль рассчитывает, что американские переговорщики смогут приехать в Москву и продолжить очное общение по разрешению ситуации.Представитель Кремля подчеркнул, что Россия остается открытой для переговорного процесса по Украине.Он обратил внимание, что в условиях, когда европейцы подстрекают Киев на продолжение боевых действий, Россия тоже продолжает СВО.В четверг в Маниле прошла встреча главы МИД РФ Сергей Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.Глава МИД подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Помимо того, он указал на недопустимость дальнейшей накачки вооружением киевского режима.Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

москва

украина

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, россия, в мире, москва, украина, сша, дмитрий песков, сергей лавров, марко рубио, мид россии, обострение ситуации вокруг украины