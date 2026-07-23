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Диалог Россия и США по Украине продолжается по рабочим каналам - Песков
Диалог Россия и США по Украине продолжается по рабочим каналам - Песков
Sputnik Грузия
В Кремле рассчитывают, что американские переговорщики смогут приехать в Москву и продолжить очное общение по урегулированию конфликта на Украине 23.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-23T14:25+0400
2026-07-23T14:25+0400
2026-07-23T23:42+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июл – Sputnik. Москва по рабочим каналам продолжает диалог с Вашингтоном по вопросу украинского урегулирования, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента также прокомментировал возможное ускорение дипломатических усилий по завершению конфликта. Он подчеркнул, что контакты по урегулированию идут, но говорить об ускорении процесса сейчас не приходится.По его словам, Кремль рассчитывает, что американские переговорщики смогут приехать в Москву и продолжить очное общение по разрешению ситуации.Представитель Кремля подчеркнул, что Россия остается открытой для переговорного процесса по Украине.Он обратил внимание, что в условиях, когда европейцы подстрекают Киев на продолжение боевых действий, Россия тоже продолжает СВО.В четверг в Маниле прошла встреча главы МИД РФ Сергей Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.Глава МИД подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Помимо того, он указал на недопустимость дальнейшей накачки вооружением киевского режима.Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, россия, в мире, москва, украина, сша, дмитрий песков, сергей лавров, марко рубио, мид россии, обострение ситуации вокруг украины
Диалог Россия и США по Украине продолжается по рабочим каналам - Песков
14:25 23.07.2026 (обновлено: 23:42 23.07.2026)
В Кремле рассчитывают, что американские переговорщики смогут приехать в Москву и продолжить очное общение по урегулированию конфликта на Украине
ТБИЛИСИ, 23 июл – Sputnik. Москва по рабочим каналам продолжает диалог с Вашингтоном по вопросу украинского урегулирования, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем по имеющимся рабочим каналам наш диалог с американцами", – сказал он.
Пресс-секретарь президента также прокомментировал возможное ускорение дипломатических усилий по завершению конфликта. Он подчеркнул, что контакты по урегулированию идут, но говорить об ускорении процесса сейчас не приходится.
По его словам, Кремль рассчитывает, что американские переговорщики смогут приехать в Москву и продолжить очное общение по разрешению ситуации.
"Надеемся, что, когда американские переговорщики будут посвободнее, мы продолжим очное общение, они смогут приехать в Москву и продолжить наш диалог", – сообщил он.
Представитель Кремля подчеркнул, что Россия остается открытой для переговорного процесса по Украине.
Он обратил внимание, что в условиях, когда европейцы подстрекают Киев на продолжение боевых действий, Россия тоже продолжает СВО.
В четверг в Маниле прошла встреча главы МИД РФ Сергей Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.
Глава МИД подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Помимо того, он указал на недопустимость дальнейшей накачки вооружением киевского режима.
Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств.