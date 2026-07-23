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Джумбер Лежава: рекордсмен и путешественник – видео

Джумбер Лежава: рекордсмен и путешественник – видео

Sputnik Грузия

Джумбер Лежава – известный грузинский путешественник, объехавший мир на велосипеде. Он побывал на шести континентах, даже в Антарктиде, и преодолел 264 тысячи... 23.07.2026, Sputnik Грузия

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Многократный рекордсмен "Книги рекордов Гиннесса" и известный деятель спорта, за девять лет путешествий он побывал в 234 странах. Джумбер Лежава родился в Тбилиси 23 июля 1939 года и прожил 75 лет.В 1987 году он перенес тяжелую операцию и разработал свою систему упражнений, с помощью которой смог полностью восстановиться.Уже в начале девяностых годов Джумбер Лежава установил несколько мировых рекордов по отжиманиям от пола. Так, его имя впервые попало в "Книгу рекордов Гиннесса".В кругосветное путешествие он отправился 13 августа 1993 года, вернувшись на родину лишь в ноябре 2002 года.

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