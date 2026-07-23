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ЕС ввел ограничения против грузинского НПЗ в рамках 21 пакета антироссийских санкций

ЕС ввел ограничения против грузинского НПЗ в рамках 21 пакета антироссийских санкций

Sputnik Грузия

Грузия также фигурирует в блоке мер, направленных на перекрытие обхода санкций с помощью криптовалют 23.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-23T22:38+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Евросоюз утвердил вторичные ограничения в отношении юридических лиц, зарегистрированных в Грузии, в рамках 21-го пакета антироссийских санкций - под запрет транзакций попали грузинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и ряд местных криптовалютных сервисов, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.Совет ЕС сообщил, что в рамках нового 21-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении 48 физических и 170 юридических лиц.В частности, Евросоюз запретил проведение любых финансовых и коммерческих транзакций с нефтеперерабатывающим заводом, расположенным в грузинском черноморском поселке Кулеви.Чтобы европейские операторы успели завершить текущие контракты, запрет на транзакции с НПЗ в Кулеви вступит в силу через шесть месяцев с момента публикации решения.Кроме того, Грузия также фигурирует в блоке мер, направленных на перекрытие обхода санкций с помощью криптовалют. ЕС распространил запрет на проведение транзакций на 14 криптоплатформ, зарегистрированных в нескольких юрисдикциях, включая: Грузию, ОАЭ, Панаму, Киргизию, Беларусь, Маршалловы Острова. В начале июля компания-владелец НПЗ Black Sea Petroleum заявила, что в ближайшие месяцы намерен полностью отказаться от импорта нефти российского происхождения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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