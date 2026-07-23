https://sputnik-georgia.ru/20260723/gruziya-mozhet-stat-mnogofunktsionalnym-khabom-dlya-raznykh-stran---premer-299778418.html

Грузия может стать многофункциональным хабом для разных стран - премьер

Грузия может стать многофункциональным хабом для разных стран - премьер

Sputnik Грузия

Соглашения о свободной торговле со многими странами, и это создает очень хорошую основу для того, чтобы заинтересовать многие государства в развитии... 23.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-23T19:51+0400

2026-07-23T19:51+0400

2026-07-23T19:51+0400

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сингапур

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Благодаря стратегически важному географическому местоположению, Грузия может стать многосторонним хабом для разных стран, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в Сингапуре. Грузинская делегация во главе с премьером провела в Сингапуре встречи на высоком уровне. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества как в сферах торгволи, экономики, авиации, авиации и т.д. Как отметил Кобахидзе, соглашения о свободной торговле со многими странами, и это создает очень хорошую основу для того, чтобы заинтересовать многие государства в развитии экономических отношений с Грузией. По его словам, необходимо активно работать, чтобы максимально использовать этот ресурс, отметив, что правительство Грузии максимально ориентировано на расширение связей. "Мы очень активно работаем, в том числе в азиатском направлении. У нас было много важных визитов и встреч. У нас тесные отношения со странами Центральной Азии, а также с нашими соседями — Азербайджаном, Арменией, Турцией, и мы хотим еще больше развивать эти отношения", - сказал он. По его словам, Сингапур является одним из важных направлений, поскольку это одна из наиболее развитых экономик мира. Премьер выразил уверенность, что встречи глав грузинских ведомств, с сингапурскими коллегами, на которых стороны обсудили конкретные детали, связанные с углублением сотрудничества, принесет ощутимые результаты в ближайшем будущем. Грузия и Сингапур установили дипломатические отношения 16 февраля 1993 года. Согласно данным посольства Грузии в Индонезии, дипломатическая миссия в Джакарте официально представляет интересы страны в Сингапуре, Филиппинах, Тимор-Лесте и в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN). Товарооборот между странами в 2025 году сократился на 11,1% по сравнению с 2024 годом и составил 35,2 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, сингапур, ираклий кобахидзе