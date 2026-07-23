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Грузия укрепляет статус авиационного хаба между Европой и Азией

Грузия укрепляет статус авиационного хаба между Европой и Азией

Sputnik Грузия

За первое полугодие 2026 года через грузинские аэропорты было перевезено более 21,5 тысячи тонн грузов 23.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-23T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Грузовые и почтовые перевозки из грузинских аэропортов увеличились на 29% в первом полугодии 2026 года, заявил гендиректор Объединения аэропортов Грузии Леван Мосешвили. По словам Мосешвили, пассажирские и грузовые перевозки в аэропортах Грузии ежегодно растут. В январе-июне из международных аэропортов страны было перевезено более 21,5 тысячи тонн грузов. "Грузоперевозки также являются одним из важных факторов укрепления экономики страны. Геополитическое положение Грузии позволяет ей быть связующим звеном между Европой и Азией", – заявил Мосешвили. По его словам, важно, чтобы часть грузов, направляющихся в Европу, в том числе из стран Азии, проходила через Грузию, где они доставляются, где сортируются, а затем распределяются по различным европейским странам. "Это очень важно как для укрепления и развития авиационного сектора, так и для установления и укрепления статуса страны как регионального хаба", – отметил Мосешвили. Как заявил гендиректор Объединения, работа в этом направлении ведется совместно с представителями частного сектора, чтобы грузовые перевозки также могли увеличиваться и развиваться параллельно с пассажирскими. По его словам, важно создавать современную инфраструктуру и удовлетворять потребности рынка, включая развитие грузовых терминалов и современных систем, обеспечивающих более высокое качество, быструю, простую и эффективную обработку грузов. В Грузии действуют три международных аэропорта: в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. В начале июля власти страны объявили о запуске крупного проекта по расширению Тбилисского международного аэропорта. Кроме того, планируется построить новый аэропорт с возможностью принимать все типы крупных пассажирских и грузовых самолетов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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