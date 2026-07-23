https://sputnik-georgia.ru/20260723/kak-izbezhat-problem-so-zdorovem-v-zharu---rekomendatsii-spetsialistov-zhitelyam-gruzii-299780875.html

Как избежать проблем со здоровьем в жару - рекомендации специалистов жителям Грузии

Как избежать проблем со здоровьем в жару - рекомендации специалистов жителям Грузии

Sputnik Грузия

В летний период увеличивается количество случаев кишечных инфекций и отравлений, связанных с употреблением продуктов питания 23.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-23T23:31+0400

2026-07-23T23:31+0400

2026-07-23T23:31+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Летом увеличивается количество случаев кишечных инфекций и отравлений, связанных с употреблением продуктов питания - Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии опубликовал рекомендации для населения. Как отметили в центре, в летний период увеличивается количество случаев кишечных инфекций и отравлений, связанных с употреблением продуктов питания. Основные рекомендации: Кроме того, одним из главных способов предотвращения инфекций остается соблюдение личной гигиены. Необходимо часто и тщательно мыть руки с мылом и водой, особенно перед приготовлением пищи и перед приемом еды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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