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Как избежать проблем со здоровьем в жару - рекомендации специалистов жителям Грузии
Как избежать проблем со здоровьем в жару - рекомендации специалистов жителям Грузии
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В летний период увеличивается количество случаев кишечных инфекций и отравлений, связанных с употреблением продуктов питания 23.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-23T23:31+0400
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2026-07-23T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Летом увеличивается количество случаев кишечных инфекций и отравлений, связанных с употреблением продуктов питания - Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии опубликовал рекомендации для населения. Как отметили в центре, в летний период увеличивается количество случаев кишечных инфекций и отравлений, связанных с употреблением продуктов питания. Основные рекомендации: Кроме того, одним из главных способов предотвращения инфекций остается соблюдение личной гигиены. Необходимо часто и тщательно мыть руки с мылом и водой, особенно перед приготовлением пищи и перед приемом еды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, жара, здоровье
грузия, новости, общество, жара, здоровье
Как избежать проблем со здоровьем в жару - рекомендации специалистов жителям Грузии
В летний период увеличивается количество случаев кишечных инфекций и отравлений, связанных с употреблением продуктов питания
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Летом увеличивается количество случаев кишечных инфекций и отравлений, связанных с употреблением продуктов питания - Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии опубликовал рекомендации для населения.
Как отметили в центре, в летний период увеличивается количество случаев кишечных инфекций и отравлений, связанных с употреблением продуктов питания.
правильное хранение продуктов предполагает раздельное размещение сырых и готовых продуктов, - приготовленная пища не должна оставаться при комнатной температуре более двух часов, поскольку в таких условиях повышается риск размножения опасных микроорганизмов,
фрукты, овощи и зелень перед употреблением необходимо тщательно промывать под проточной водой
если есть сомнения в качестве питьевой воды, ее следует обязательно кипятить.
Кроме того, одним из главных способов предотвращения инфекций остается соблюдение личной гигиены. Необходимо часто и тщательно мыть руки с мылом и водой, особенно перед приготовлением пищи и перед приемом еды.