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Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни - прогноз синоптиков

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни - прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

Интенсивные осадки могут вызвать повышение уровня воды в река 23.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-23T21:44+0400

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2026-07-23T22:49+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. С вечера 23 июля и до утра 24 июля на большей части территории Грузии ожидаются дожди, местами сильные, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Обильные осадки прогнозируются в регионах Рача-Лечхуми и Квемо Сванетия, Самегрело - Земо Сванети, Имерети, Самцхе-Джавахети, Шида Картли, Квемо Картли, Мцхета-Мтианети и Кахети. Возможны грозы, град и усиление ветра. Интенсивные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках, а в холмистой и горной местности — спровоцировать или активизировать оползни и селевые процессы. Уровень опасности оценивается специалистами как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии