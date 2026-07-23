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Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни - прогноз синоптиков
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни - прогноз синоптиков
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Интенсивные осадки могут вызвать повышение уровня воды в река 23.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-23T21:44+0400
2026-07-23T21:44+0400
2026-07-23T22:49+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. С вечера 23 июля и до утра 24 июля на большей части территории Грузии ожидаются дожди, местами сильные, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Обильные осадки прогнозируются в регионах Рача-Лечхуми и Квемо Сванетия, Самегрело - Земо Сванети, Имерети, Самцхе-Джавахети, Шида Картли, Квемо Картли, Мцхета-Мтианети и Кахети. Возможны грозы, град и усиление ветра. Интенсивные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках, а в холмистой и горной местности — спровоцировать или активизировать оползни и селевые процессы. Уровень опасности оценивается специалистами как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни - прогноз синоптиков
21:44 23.07.2026 (обновлено: 22:49 23.07.2026)
Интенсивные осадки могут вызвать повышение уровня воды в река
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. С вечера 23 июля и до утра 24 июля на большей части территории Грузии ожидаются дожди, местами сильные, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
Обильные осадки прогнозируются в регионах Рача-Лечхуми и Квемо Сванетия, Самегрело - Земо Сванети, Имерети, Самцхе-Джавахети, Шида Картли, Квемо Картли, Мцхета-Мтианети и Кахети. Возможны грозы, град и усиление ветра.
Интенсивные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках, а в холмистой и горной местности — спровоцировать или активизировать оползни и селевые процессы.
Уровень опасности оценивается специалистами как средний.