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Какой сегодня церковный праздник: 23 июля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 23 июля 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 23 июля отмечают день памяти cвятых Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра и других 23.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-23T01:01+0400

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По церковному календарю 23 июля также поминают cвятых Аполлония, Вианора, Силуана, а также десять тысяч египетских пустынников. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминается в церковном календаре.Никопольские мученикиПо церковному календарю 23 июля поминают 45 мучеников, в том числе Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония и Александра, пострадавших за веру в армянском городе Никополе во время царствования Ликиния (307-324), соправителя Константина Великого.Ликиний, жестоко преследовавший христиан, издал указ предавать пыткам и смерти всех в тех, кто в его восточной области отказывался принести жертву языческим богам.Более 40 исповедников, когда в Никополе начались преследования, добровольно явились к гонителям, чтобы принять мучения за веру. Последователей Христа возглавляли Леонтий, Антоний, Маврикий, Александр и Даниил, отличавшиеся добродетельной жизнью.Лисий, наместник армянской области, перед которым предстали исповедники, удивленный мужеством и единодушием людей, добровольно обрекавших себя на мучения и смерть, старался убедить их отречься, но святые были непреклонны.Тогда по приказу игемона их стали бить камнями по лицу, а потом, заковав, бросили в темницу, где мученики радовались и пели псалмы.Пытки исповедников возобновились на следующее утро после повторного их повторного отказа отречься, а в полночь, когда святые пели псалмы, им явился Ангел и объявил, что их подвиг близится к концу.Два стража, Вирилад и Меней, видевшие происходившее, уверовали в Спасителя. На третий день после жестоких пыток мучеников сожгли, а кости бросили в реку. Произошло это примерно в 318 году.АполлонийПо церковному календарю 23 июля поминают мученика Аполлония, пострадавшего за веру во время царствования Декия (249-251) или Валериана (253-259).Родился будущий святой в городе Сарды, расположенном в Лидии (Малая Азия). Аполлония схватили в Иконии (город на территории современной Турции), когда он объявил себя христианином. Его принуждали принести клятву именем императора. За отказ его долго пытали, а потом распяли.Вианор и СилуанПо церковному календарю 23 июля поминают исповедников Вианора и Силуана, пострадавших за веру, предположительно, во время правления Диоклетиана (284-305).Вианор был родом из Писидийской области (область в Малой Азии). За исповедание христианства его доставили к правителю Исаврии (город в Ликаонии), который принуждал его отречься. Несмотря на изощренные пытки, святой мужественно отказывался отречься.Человек по имени Силуан, видевший, с каким мужеством мученик переносит страдания, уверовал в Христа и открыто объявил об этом. За это ему отрезали язык и обезглавили. После долгих пыток Вианору также отрубили голову. Точное время их кончины не известно.Египетские пустынникиПо церковному календарю 23 июля поминают 10 тысяч обитателей Нитрийской и Скитской пустынь, замученных огнем и дымом при Александрийском патриархе Феофиле примерно в 398 году.Поводом для этого послужило ложное обвинение в оригенизме, последователи которого считали Христа считали не Богом, а простым человеком. Истинной причиной убийства египетских пустынников считается то, что они укрывали от патриаршего гнева священника Исидора.ИмениныПо церковному календарю 23 июля именины отмечают Александр, Аполлоний, Антоний, Георгий, Даниил, Маврикий, Леонтий, Нестор, Петр и Стефан.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , религия , календарь религиозных праздников