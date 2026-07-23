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Курс лари на четверг – 2,6290 GEL/$

Курс лари на четверг – 2,6290 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0011 лари по отношению к доллару 23.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-23T09:48+0400

2026-07-23T09:48+0400

2026-07-23T09:48+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 июля в размере 2,6290 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0011 лари по отношению к доллару.

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