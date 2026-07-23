https://sputnik-georgia.ru/20260723/londonskiy-arsenal-gotov-popolnit-svoi-ryady-17-letnim-futbolistom-iz-gruzii-299771693.html

Лондонский "Арсенал" готов пополнить свои ряды 17-летним футболистом из Грузии

Лондонский "Арсенал" готов пополнить свои ряды 17-летним футболистом из Грузии

Sputnik Грузия

По данным фанатского сообщества, оформить переход грузинского форварда "Арсенал" сможет после его 18-летия в 2027 году 23.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-23T17:57+0400

2026-07-23T17:57+0400

2026-07-23T17:57+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Лондонский "Арсенал" пополнит состав одним из самых ярких молодых талантов Грузии – нападающим тбилисской "Иберии 1999" Андриа Бартишвили, сообщает страница болельщиков клуба Richiegold.Официально Бартишвили присоединится к "Арсеналу" в 2027 году, поскольку 30 марта 2027 года ему исполнится 18 лет, и в соответствии с международными правилами он сможет заключить профессиональный контракт."Лондонский “Арсенал" достиг полного соглашения по контракту с молодым грузинским талантом Андриа Бартишвили. "Канониры" подпишут контракт с 17-летним футболистом примерно за 4,5 миллиона фунтов стерлингов (5,34 миллиона долларов)", – говорится в сообщении Richiegold.Издание отмечает, что Бартишвили является хорошим дриблером, обладает отличным видением поля и умеет принимать правильные решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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