https://sputnik-georgia.ru/20260723/napadenie-na-stendap-komika-v-tbilisi-detali-konflikta-iz-za-slov-o-dumbadze-299772049.html

Нападение на стендап-комика в Тбилиси: детали конфликта из-за слов о Думбадзе

Нападение на стендап-комика в Тбилиси: детали конфликта из-за слов о Думбадзе

Sputnik Грузия

После происшествия подозреваемый сам пришел в отдел полиции и был задержан 23.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-23T15:55+0400

2026-07-23T15:55+0400

2026-07-23T15:55+0400

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нодар думбадзе

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Полиция задержала одного человека по обвинению в насилии над стендап-комиком Онисе Окриашвили, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.По данным следствия, 22 июля в Тбилиси обвиняемый напал на Окриашвили и скрылся с места происшествия. Вскоре после инцидента он сам явился в управление полиции Ваке-Сабуртало, после чего был задержан в качестве обвиняемого.Как сообщил адвокат задержанного Шота Мирвелашвили, конфликт между мужчинами начался после того, как его подзащитный узнал Окриашвили по его высказываниям о писателе Нодаре Думбадзе.По словам защитника, мужчина вспомнил комментарий, который стендапер ранее сделал в подкасте в адрес Нодара Думбадзе, после чего между ними произошла словесная перепалка, переросшая в физическое столкновение."Мой подзащитный спросил у Онисе Окриашвили, не он ли тот человек, который оскорбил Нодара Думбадзе. В результате словесная перепалка переросла в физический конфликт", – заявил Мирвелашвили.Адвокат отметил, что его клиент признал вину, сотрудничает со следствием и ожидает предъявления обвинения.Ранее в одном из подкастов Окриашвили, отвечая на вопрос о том, кого он ненавидит, упомянул имя классика грузинской литературы Нодара Думбадзе, после чего использовал нецензурные выражения. Позже стендапер заявил, что говорил о писателе в гипотетической форме.Окриашвили также известен участием в антиправительственных акциях протеста и критическими высказываниями в адрес Грузинской православной церкви.Уголовное дело возбуждено по статье "Насилие". Проводятся соответствующие следственные действия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, грузинская православная церковь, нодар думбадзе