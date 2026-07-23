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Полиция задержала в Тбилиси стрелка, ранившего четырех человек
Полиция задержала в Тбилиси стрелка, ранившего четырех человек
Sputnik Грузия
По информации СМИ, стрельбе предшествовал конфликт задержанного с несовершеннолетними 23.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-23T11:58+0400
2026-07-23T11:58+0400
2026-07-23T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Сотрудники департамента полиции Тбилиси по горячим следам задержали мужчину, обвиняемого в попытке умышленного убийства двух и более человек при отягчающих обстоятельствах, сообщили в МВД.По данным следствия, 22 июля в Тбилиси задержанный открыл стрельбу из огнестрельного оружия, ранив четырех человек, после чего скрылся с места происшествия. Среди пострадавших были двое несовершеннолетних и прохожая.Все раненые были доставлены в больницу, однако один из подростков вскоре после госпитализации скончался от полученных ранений.Подозреваемого задержали вскоре после происшествия в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции и получил травмы пальцев руки.Расследование ведется по статье 19-109 УК Грузии – "Покушение на умышленное убийство двух и более лиц при отягчающих обстоятельствах". Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.По информации СМИ, стрельбе предшествовал конфликт задержанного с несовершеннолетними.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Полиция задержала в Тбилиси стрелка, ранившего четырех человек
По информации СМИ, стрельбе предшествовал конфликт задержанного с несовершеннолетними
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Сотрудники департамента полиции Тбилиси по горячим следам задержали мужчину, обвиняемого в попытке умышленного убийства двух и более человек при отягчающих обстоятельствах, сообщили в МВД.
По данным следствия, 22 июля в Тбилиси задержанный открыл стрельбу из огнестрельного оружия, ранив четырех человек, после чего скрылся с места происшествия. Среди пострадавших были двое несовершеннолетних и прохожая.
Все раненые были доставлены в больницу, однако один из подростков вскоре после госпитализации скончался от полученных ранений.
Подозреваемого задержали вскоре после происшествия в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.
При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции и получил травмы пальцев руки.
Расследование ведется по статье 19-109 УК Грузии – "Покушение на умышленное убийство двух и более лиц при отягчающих обстоятельствах". Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.
По информации СМИ, стрельбе предшествовал конфликт задержанного с несовершеннолетними.