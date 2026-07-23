https://sputnik-georgia.ru/20260723/singapur-otsenit-investitsionnyy-klimat-gruzii-i-potentsial-eksporta-vina-299778270.html

Сингапур оценит инвестиционный климат Грузии и потенциал экспорта вина

Сингапур оценит инвестиционный климат Грузии и потенциал экспорта вина

Sputnik Грузия

В ходе визита во время встречи с представителями частного и инвестиционного секторов Сингапура, основное внимание было уделено инвестиционному климату и... 23.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-23T18:55+0400

2026-07-23T18:55+0400

2026-07-23T19:46+0400

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сингапур

мариам квривишвили

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Грузия и Сингапур обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, рост поставок грузинского вина и привлечение азиатских инвестиций, сообщила пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии. В рамках визита грузинской делегации в Сингапур состоялись важные встречи с высшими должностными лицами страны – президентом, премьер-министром и другими представителями правительства. По словам Квривишвили, в ходе визита во время встречи с представителями частного и инвестиционного секторов Сингапура, основное внимание было уделено инвестиционному климату и потенциалу Грузии. "Мы представили представителям частного сектора инвестиционный потенциал Грузии, насколько благоприятна инвестиционная среда в нашей стране, и думаем, что в рамках визита мы получим вполне конкретные ощутимые результаты", - сказала Квривишвили. Грузия и Сингапур установили дипломатические отношения 16 февраля 1993 года. Согласно данным посольства Грузии в Индонезии, дипломатическая миссия в Джакарте официально представляет интересы страны в Сингапуре, Филиппинах, Тимор-Лесте и в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN). Товарооборот между странами в 2025 году сократился на 11,1% по сравнению с 2024 годом и составил 35,2 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, сингапур, мариам квривишвили