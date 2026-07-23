https://sputnik-georgia.ru/20260723/singapur-otsenit-investitsionnyy-klimat-gruzii-i-potentsial-eksporta-vina-299778270.html
Сингапур оценит инвестиционный климат Грузии и потенциал экспорта вина
Сингапур оценит инвестиционный климат Грузии и потенциал экспорта вина
Sputnik Грузия
В ходе визита во время встречи с представителями частного и инвестиционного секторов Сингапура, основное внимание было уделено инвестиционному климату и... 23.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-23T18:55+0400
2026-07-23T18:55+0400
2026-07-23T19:46+0400
экономика
грузия
новости
сингапур
мариам квривишвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/17/299777778_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_98bad3d66886c5fcd605d2fd6c310957.jpg
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Грузия и Сингапур обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, рост поставок грузинского вина и привлечение азиатских инвестиций, сообщила пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии. В рамках визита грузинской делегации в Сингапур состоялись важные встречи с высшими должностными лицами страны – президентом, премьер-министром и другими представителями правительства. По словам Квривишвили, в ходе визита во время встречи с представителями частного и инвестиционного секторов Сингапура, основное внимание было уделено инвестиционному климату и потенциалу Грузии. "Мы представили представителям частного сектора инвестиционный потенциал Грузии, насколько благоприятна инвестиционная среда в нашей стране, и думаем, что в рамках визита мы получим вполне конкретные ощутимые результаты", - сказала Квривишвили. Грузия и Сингапур установили дипломатические отношения 16 февраля 1993 года. Согласно данным посольства Грузии в Индонезии, дипломатическая миссия в Джакарте официально представляет интересы страны в Сингапуре, Филиппинах, Тимор-Лесте и в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN). Товарооборот между странами в 2025 году сократился на 11,1% по сравнению с 2024 годом и составил 35,2 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
сингапур
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/17/299777778_148:0:1257:832_1920x0_80_0_0_f453b0449452614dfb7971b00f3edd9b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, сингапур, мариам квривишвили
экономика, грузия, новости, сингапур, мариам квривишвили
Сингапур оценит инвестиционный климат Грузии и потенциал экспорта вина
18:55 23.07.2026 (обновлено: 19:46 23.07.2026)
В ходе визита во время встречи с представителями частного и инвестиционного секторов Сингапура, основное внимание было уделено инвестиционному климату и потенциалу Грузии
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Грузия и Сингапур обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, рост поставок грузинского вина и привлечение азиатских инвестиций, сообщила пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
В рамках визита грузинской делегации в Сингапур состоялись важные встречи с высшими должностными лицами страны – президентом, премьер-министром и другими представителями правительства.
"Особое внимание было уделено торговле — во время встречи с министром торговли обсуждались способы углубления торгово-экономических отношений между странами. Разумеется, акцент был сделан на грузинском вине, на том, какой потенциал имеет экспорт грузинского вина в Сингапур", — заявила глава Минэкономики Мариам Квривишвили.
По словам Квривишвили, в ходе визита во время встречи с представителями частного и инвестиционного секторов Сингапура, основное внимание было уделено инвестиционному климату и потенциалу Грузии.
"Мы представили представителям частного сектора инвестиционный потенциал Грузии, насколько благоприятна инвестиционная среда в нашей стране, и думаем, что в рамках визита мы получим вполне конкретные ощутимые результаты", - сказала Квривишвили.
Грузия и Сингапур установили дипломатические отношения 16 февраля 1993 года.
Согласно данным посольства Грузии в Индонезии, дипломатическая миссия в Джакарте официально представляет интересы страны в Сингапуре, Филиппинах, Тимор-Лесте и в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN).
Товарооборот между странами в 2025 году сократился на 11,1% по сравнению с 2024 годом и составил 35,2 млн долларов.