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Сколько квартир продано в Тбилиси в первом полугодии 2026 года?

Сколько квартир продано в Тбилиси в первом полугодии 2026 года?

Sputnik Грузия

В Тбилиси большинство сделок как в старых, так и в новых проектах совершают граждане Грузии 23.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-23T10:50+0400

2026-07-23T10:50+0400

2026-07-23T10:50+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в первом полугодии 2026 года вырос на 18,7% по сравнению с январем-июнем 2025 года – всего было продано 22,4 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 33,2% и составил 1,8 млрд долларов. Продажи в новостройках Тбилиси выросли на 21,8%, а на вторичном рынке – на 22,1%. В Тбилиси большинство сделок как в старых, так и в новых проектах совершают граждане Грузии, в то время как доля иностранных граждан в январе-июне 2026 года составляла всего 10%. Кроме того, в первом полугодии 2026 года средневзвешенная цена продажи старых квартир в Тбилиси выросла на 15,6% в центре города, на 10,2% рядом с центром и на 8,5% в спальных районах по сравнению с первым полугодием 2025 года. Цены на старые жилые комплексы по всему городу выросли на 12,9%. Также средневзвешенная цена продажи новостроек в Тбилиси выросла на 10,2% в спальных районах, на 9,5% рядом с центром и на 14,5% в центре города по сравнению с первым полугодием 2025 года. Рост средневзвешенной цены первичных сделок по городу составил 11,7%. На вторичном рынке средневзвешенная цена по городу выросла на 9,5%. Что касается данных лишь за июнь, то спрос на квартиры в Тбилиси увеличился на 34,7% по сравнению с июнем 2025 года – всего было продано около 4,5 тысячи квартир. Объем рынка увеличился на 53,9% и составил около 387 миллионов долларов. По данным компании, в 2025 году спрос на квартиры в грузинской столице вырос на 3,1% по сравнению с 2024 годом – было продано 41,6 тысячи квартир. За отчетный период объем рынка увеличился на 15,2% и составил 3,2 млрд долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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