https://sputnik-georgia.ru/20260723/top-5-eksportiruemykh-iz-gruzii-v-rossiyu-tovarov-yanvar-iyun-2026-goda-299762543.html

ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров, январь-июнь 2026 года

ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров, январь-июнь 2026 года

Sputnik Грузия

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", грузинское вино продолжает доминировать в структуре экспорта в Россию. За период с января по июнь... 23.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-23T18:31+0400

2026-07-23T18:31+0400

2026-07-23T18:31+0400

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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", грузинское вино продолжает доминировать в структуре экспорта в Россию. За период с января по июнь 2026 года страна экспортировала вино на сумму 69,9 млн долларов, что на 3,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.Спиртные напитки заняли второе место по объему экспорта – 52,4 млн долларов, также продемонстрировав снижение на 19,5%. Замыкают тройку лидеров минеральные воды, которые были экспортированы на сумму 46,4 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, сакстат, вино и виноделие грузии, минеральные воды, инфографика, инфографика