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ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров, январь-июнь 2026 года
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров, январь-июнь 2026 года
Sputnik Грузия
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", грузинское вино продолжает доминировать в структуре экспорта в Россию. За период с января по июнь... 23.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-23T18:31+0400
2026-07-23T18:31+0400
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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", грузинское вино продолжает доминировать в структуре экспорта в Россию. За период с января по июнь 2026 года страна экспортировала вино на сумму 69,9 млн долларов, что на 3,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.Спиртные напитки заняли второе место по объему экспорта – 52,4 млн долларов, также продемонстрировав снижение на 19,5%. Замыкают тройку лидеров минеральные воды, которые были экспортированы на сумму 46,4 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, сакстат, вино и виноделие грузии, минеральные воды, инфографика, инфографика
экономика, грузия, новости, сакстат, вино и виноделие грузии, минеральные воды, инфографика, инфографика
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", грузинское вино продолжает доминировать в структуре экспорта в Россию. За период с января по июнь 2026 года страна экспортировала вино на сумму 69,9 млн долларов, что на 3,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Спиртные напитки заняли второе место по объему экспорта – 52,4 млн долларов, также продемонстрировав снижение на 19,5%. Замыкают тройку лидеров минеральные воды, которые были экспортированы на сумму 46,4 млн долларов.