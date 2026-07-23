https://sputnik-georgia.ru/20260723/top-5-importiruemykh-v-gruziyu-tovarov-iz-rossii-yanvar-iyun-2026-goda-299762014.html

ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров из России, январь-июнь 2026 года

ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров из России, январь-июнь 2026 года

Sputnik Грузия

По данным Национальной службы статистики "Сакстат", с января по июнь 2026 года Грузия импортировала из России нефтепродукты на сумму 269,8 млн долларов, что на... 23.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-23T12:31+0400

2026-07-23T12:31+0400

2026-07-23T12:31+0400

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По данным Национальной службы статистики "Сакстат", с января по июнь 2026 года Грузия импортировала из России нефтепродукты на сумму 269,8 млн долларов, что на 5,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.Феноменальный рост был зафиксирован в категории импорта сырой нефти и нефтепродуктов – на 95 481,5%. Общая сумма импорта составила 202,2 млн долларов. Замыкают тройку лидеров пшеница и меслин, которые Грузия импортировала на сумму 41,8 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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