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ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров из России, январь-июнь 2026 года
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров из России, январь-июнь 2026 года
Sputnik Грузия
По данным Национальной службы статистики "Сакстат", с января по июнь 2026 года Грузия импортировала из России нефтепродукты на сумму 269,8 млн долларов, что на... 23.07.2026, Sputnik Грузия
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По данным Национальной службы статистики "Сакстат", с января по июнь 2026 года Грузия импортировала из России нефтепродукты на сумму 269,8 млн долларов, что на 5,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.Феноменальный рост был зафиксирован в категории импорта сырой нефти и нефтепродуктов – на 95 481,5%. Общая сумма импорта составила 202,2 млн долларов. Замыкают тройку лидеров пшеница и меслин, которые Грузия импортировала на сумму 41,8 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, сакстат, российская нефть, инфографика, инфографика
экономика, грузия, новости, сакстат, российская нефть, инфографика, инфографика
По данным Национальной службы статистики "Сакстат", с января по июнь 2026 года Грузия импортировала из России нефтепродукты на сумму 269,8 млн долларов, что на 5,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Феноменальный рост был зафиксирован в категории импорта сырой нефти и нефтепродуктов – на 95 481,5%. Общая сумма импорта составила 202,2 млн долларов. Замыкают тройку лидеров пшеница и меслин, которые Грузия импортировала на сумму 41,8 млн долларов.