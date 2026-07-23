https://sputnik-georgia.ru/20260723/v-gruzii-chislo-mobilnykh-nomerov-prevysilo-chislo-zhiteley-starshe-15-let-299698048.html

В Грузии число мобильных номеров превысило число жителей старше 15 лет

В Грузии число мобильных номеров превысило число жителей старше 15 лет

Sputnik Грузия

По данным Нацкомиссии по коммуникациям, у операторов мобильной связи в стране 4,3 миллиона абонентов, при этом каждый четвертый не пользуется мобильным... 23.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-23T16:56+0400

2026-07-23T16:56+0400

2026-07-23T16:56+0400

грузия

новости

общество

мобильный телефон

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/16/259792055_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_be4a14692e7699437c6dac868f94e228.jpg

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. У операторов мобильной связи в Грузии на 1 июня 2026 года было 4,3 миллиона абонентов, что означает, что как минимум один номер есть у каждого жителя страны старше 15 лет, говорится в материалах на сайте Национальной комиссии по коммуникациями.Согласно данным ведомства, в основном жители Грузии говорят по мобильному телефону не более 1,5 минуты в день, осуществляя ежедневно по два-три звонка. При этом в месяц абоненты отправляют в среднем около 11 коротких сообщений.Как показала статистика, больше всего времени на разговоры тратят абоненты "Селфи", а меньше всего – "Магти". А вот короткие текстовые сообщения чаще отправляют абоненты "Силкнета", тогда как самыми "сдержанными" являются абоненты "Селфи".Мобильным интернетом в Грузии не пользуется 25% всех абонентов. Интернет есть у 3,3 миллиона абонентов. Тем временем, согласно исследованию, грузинские абоненты так и не определились, у кого интернет лучше – у "Силкнета" или у "Магти", разделившись ровно на два лагеря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, мобильный телефон