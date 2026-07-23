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Визит премьера в Сингапур: глава МИД Грузии рассказала о перспективах сотрудничества
Визит премьера в Сингапур: глава МИД Грузии рассказала о перспективах сотрудничества
Sputnik Грузия
В Тбилиси рассматривают сингапурское направление как часть более широкой стратегии по усилению связей с Азией 23.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-23T13:53+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Визит премьер-министра Грузии в Сингапур стал важным шагом для укрепления политических и экономических связей между двумя странами, а также развития сотрудничества Грузии с азиатским регионом, заявила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.Бочоришвили входит в состав грузинской делегации во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, который находится в Сингапуре с рабочим визитом. Глава правительства Грузии уже провел встречи с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом, президентом страны Тарманом Шанмугаратнамом, а также со спикером парламента Сиа Киан Пэном."Визит премьер-министра был очень важным для развития отношений между Грузией и Сингапуром. На встречах высокого уровня мы обсудили вопросы укрепления политических и экономических связей, шаги, которые могут быть предприняты двумя странами в будущем, а также пути стимулирования экономического сотрудничества и политического диалога", – заявила Бочоришвили.Глава МИД отметила, что особое значение имели переговоры с представителями правительства Сингапура, в ходе которых стороны обсудили возможности углубления сотрудничества и обмена опытом."У обеих стран есть схожие вызовы и возможности, что делает обмен опытом особенно важным для дальнейшей совместной работы", – подчеркнула министр.По словам Бочоришвили, Сингапур имеет важное значение для Грузии в контексте развития связей с азиатскими государствами."Для Грузии Сингапур является важной страной с точки зрения укрепления отношений с Азией. В то же время сотрудничество с Грузией важно и для Сингапура – для развития связей с нашим регионом. Именно поэтому визит премьер-министра стал важным шагом для укрепления связей между двумя странами и регионами", – заявила глава МИД.В состав грузинской делегации входят вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, а также глава администрации правительства Леван Жоржолиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, сингапур, мака бочоришвили, ираклий кобахидзе, мариам квривишвили, азия
Визит премьера в Сингапур: глава МИД Грузии рассказала о перспективах сотрудничества
В Тбилиси рассматривают сингапурское направление как часть более широкой стратегии по усилению связей с Азией
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Визит премьер-министра Грузии в Сингапур стал важным шагом для укрепления политических и экономических связей между двумя странами, а также развития сотрудничества Грузии с азиатским регионом, заявила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.
Бочоришвили входит в состав грузинской делегации во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, который находится в Сингапуре с рабочим визитом. Глава правительства Грузии уже провел встречи с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом, президентом страны Тарманом Шанмугаратнамом, а также со спикером парламента Сиа Киан Пэном.
"Визит премьер-министра был очень важным для развития отношений между Грузией и Сингапуром. На встречах высокого уровня мы обсудили вопросы укрепления политических и экономических связей, шаги, которые могут быть предприняты двумя странами в будущем, а также пути стимулирования экономического сотрудничества и политического диалога", – заявила Бочоришвили.
Глава МИД отметила, что особое значение имели переговоры с представителями правительства Сингапура, в ходе которых стороны обсудили возможности углубления сотрудничества и обмена опытом.
"У обеих стран есть схожие вызовы и возможности, что делает обмен опытом особенно важным для дальнейшей совместной работы", – подчеркнула министр.
По словам Бочоришвили, Сингапур имеет важное значение для Грузии в контексте развития связей с азиатскими государствами.
"Для Грузии Сингапур является важной страной с точки зрения укрепления отношений с Азией. В то же время сотрудничество с Грузией важно и для Сингапура – для развития связей с нашим регионом. Именно поэтому визит премьер-министра стал важным шагом для укрепления связей между двумя странами и регионами", – заявила глава МИД.
В состав грузинской делегации входят вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, а также глава администрации правительства Леван Жоржолиани.