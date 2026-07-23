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Время суверенной политики: в "Грузинской мечте" заявили о совпадении с курсом Трампа
Время суверенной политики: в "Грузинской мечте" заявили о совпадении с курсом Трампа
Sputnik Грузия
В правящей партии рассчитывают, что новый сигнал из Вашингтона может открыть путь к пересмотру прежнего формата отношений 23.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-23T14:54+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Власти Грузии рассчитывают на перезагрузку отношений с США и готовы начать новый этап сотрудничества при поддержке Вашингтоном принципа суверенной политики, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия. Ранее президент США Дональд Трамп направил письмо премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе, в котором отметил, что "с нетерпением ждет укрепления сотрудничества между Грузией и США, чтобы вместе двигаться к более безопасному, процветающему и мирному будущему". "Все должны осознать, что сегодня в мире наступило время суверенной политики. Если США поддержат это, мы готовы с чистого листа вернуть ту опору в Грузии, которой всегда были Соединенные Штаты Америки", – заявил Кирцхалия. По словам депутата, при предыдущей администрации США Грузия столкнулась с "совершенно непонятными и необъяснимыми атаками". "С политикой Трампа у нас есть совпадение по всем политическим ценностям – в отношении неправительственных организаций, СМИ и других вопросов", – подчеркнул Кирцхалия. Депутат также заявил, что происходящие с Грузией события в будущем могут стать отдельным примером для изучения в политологии. "То, что происходит с нашей страной, возможно, спустя годы войдет в политологию как один из кейсов – пример того, что выдержала и продолжает выдерживать наша страна перед лицом крупнейших сил", – отметил он. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действовавшее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Вашингтон также ввел финансовые ограничения против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений стал принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузить отношения и заключить новое соглашение о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых – безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока не получила. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, сша, тбилиси, вашингтон, грузинская мечта - демократическая грузия
Время суверенной политики: в "Грузинской мечте" заявили о совпадении с курсом Трампа
В правящей партии рассчитывают, что новый сигнал из Вашингтона может открыть путь к пересмотру прежнего формата отношений
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Власти Грузии рассчитывают на перезагрузку отношений с США и готовы начать новый этап сотрудничества при поддержке Вашингтоном принципа суверенной политики, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия.
Ранее президент США Дональд Трамп направил письмо премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе, в котором отметил, что "с нетерпением ждет укрепления сотрудничества между Грузией и США, чтобы вместе двигаться к более безопасному, процветающему и мирному будущему".
"Все должны осознать, что сегодня в мире наступило время суверенной политики. Если США поддержат это, мы готовы с чистого листа вернуть ту опору в Грузии, которой всегда были Соединенные Штаты Америки", – заявил Кирцхалия.
По словам депутата, при предыдущей администрации США Грузия столкнулась с "совершенно непонятными и необъяснимыми атаками".
"С политикой Трампа у нас есть совпадение по всем политическим ценностям – в отношении неправительственных организаций, СМИ и других вопросов", – подчеркнул Кирцхалия.
Депутат также заявил, что происходящие с Грузией события в будущем могут стать отдельным примером для изучения в политологии.
"То, что происходит с нашей страной, возможно, спустя годы войдет в политологию как один из кейсов – пример того, что выдержала и продолжает выдерживать наша страна перед лицом крупнейших сил", – отметил он.
Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действовавшее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции.
Вашингтон также ввел финансовые ограничения против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.
Поводом для ухудшения отношений стал принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии".
После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузить отношения и заключить новое соглашение о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых – безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока не получила.