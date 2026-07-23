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Зеленский предложил организовать встречу РФ, Украины и США до осени

Зеленский предложил организовать встречу РФ, Украины и США до осени

Sputnik Грузия

Ранее депутат украинской Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что на этой неделе Зеленский направится в Соединенные Штаты на встречу по "мирному треку" 23.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-23T17:30+0400

2026-07-23T17:30+0400

2026-07-23T23:43+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июл – Sputnik. Владимир Зеленский заявил, что встреча представителей РФ, Украины и США по урегулированию украинского конфликта может состояться до осени.По его словам, у американской стороны есть несколько планов по окончанию конфликта на Украине.Ранее в среду депутат украинской Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что на этой неделе Зеленский направится в Соединенные Штаты, где якобы состоится встреча по "мирному треку". Также, по словам парламентария, Зеленский примет участие в похоронах сенатора Линдси Грэма.В четверг утром глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Он также заявил о недопустимости дальнейшей накачки киевского режима вооружением.По сообщению российского МИД, в Маниле стороны договорились о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. По словам российского лидера, РФ готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, которые были затронуты в Анкоридже в августе прошлого года.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва готова к урегулированию на Украине мирным путем, при этом Россия имеет достаточные возможности для продолжения специальной военной операции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, политика, украина, сша, москва, владимир зеленский, сергей лавров, марко рубио, верховная рада, мид россии, обострение ситуации вокруг украины