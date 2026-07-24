Повар будущего и пуховый байкер: самые смешные фото недели

Персонаж "Улицы Сезам" Фраззл выступает с Густаво Дудамелем во время шоу в перерыве матча на чемпионате мира по футболу FIFA 2026, США
Персонаж "Улицы Сезам" Фраззл выступает с Густаво Дудамелем во время шоу в перерыве матча на чемпионате мира по футболу FIFA 2026, США
Скульптура "Л. Н. Толстой" на выставке "Степан Эрьзя. Мифология скульптуры" в Третьяковской галереи в Москве.
Скульптура "Л. Н. Толстой" на выставке "Степан Эрьзя. Мифология скульптуры" в Третьяковской галереи в Москве.
Кейн, младший брат испанца Ламина Ямаля, бросает кусок сетки ворот в сотрудника полиции штата Нью-Джерси после финального матча чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной, США.
Кейн, младший брат испанца Ламина Ямаля, бросает кусок сетки ворот в сотрудника полиции штата Нью-Джерси после финального матча чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной, США.
Робот-гуманоид, который готовит, выставлен на стенде Си Сяна во время Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае.
Робот-гуманоид, который готовит, выставлен на стенде Си Сяна во время Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае.
Люди купаются в воде, поступающей из скважины, Сирия.
Люди купаются в воде, поступающей из скважины, Сирия.
Корова чистит своего теленка на ферме в Нью-Анспахе, Германия.
Корова чистит своего теленка на ферме в Нью-Анспахе, Германия.
Главный тренер Дмитрий Игдисамов и Дмитрий Баринов (ПФК ЦСКА), Константин Тюкавин и главный тренер Сандро Шварц (ФК "Динамо" Москва) на совместной пресс-конференции в Москве.
Главный тренер Дмитрий Игдисамов и Дмитрий Баринов (ПФК ЦСКА), Константин Тюкавин и главный тренер Сандро Шварц (ФК "Динамо" Москва) на совместной пресс-конференции в Москве.
Мужчина, накрывающий голову полиэтиленовым пакетом, идет по улице под дождем в Хайдарабаде.
Мужчина, накрывающий голову полиэтиленовым пакетом, идет по улице под дождем в Хайдарабаде.