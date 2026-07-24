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Повар будущего и пуховый байкер: самые смешные фото недели
Повар будущего и пуховый байкер: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 24.07.2026, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Повар будущего и пуховый байкер: самые смешные фото недели

15:23 24.07.2026 (обновлено: 16:33 24.07.2026)
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© REUTERS Vincent Carchietta

Персонаж "Улицы Сезам" Фраззл выступает с Густаво Дудамелем во время шоу в перерыве матча на чемпионате мира по футболу FIFA 2026, США

Персонаж &quot;Улицы Сезам&quot; Фраззл выступает с Густаво Дудамелем во время шоу в перерыве матча на чемпионате мира по футболу FIFA 2026, США - Sputnik Грузия
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© REUTERS Vincent Carchietta

Персонаж "Улицы Сезам" Фраззл выступает с Густаво Дудамелем во время шоу в перерыве матча на чемпионате мира по футболу FIFA 2026, США

© photo: Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанк

Скульптура "Л. Н. Толстой" на выставке "Степан Эрьзя. Мифология скульптуры" в Третьяковской галереи в Москве.

Скульптура &quot;Л. Н. Толстой&quot; на выставке &quot;Степан Эрьзя. Мифология скульптуры&quot; в Третьяковской галереи в Москве. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
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Скульптура "Л. Н. Толстой" на выставке "Степан Эрьзя. Мифология скульптуры" в Третьяковской галереи в Москве.

© AP Photo / Yuki Iwamura

Кейн, младший брат испанца Ламина Ямаля, бросает кусок сетки ворот в сотрудника полиции штата Нью-Джерси после финального матча чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной, США.

Кейн, младший брат испанца Ламина Ямаля, бросает кусок сетки ворот в сотрудника полиции штата Нью-Джерси после финального матча чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной, США. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Yuki Iwamura

Кейн, младший брат испанца Ламина Ямаля, бросает кусок сетки ворот в сотрудника полиции штата Нью-Джерси после финального матча чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной, США.

© REUTERS Go Nakamura

Робот-гуманоид, который готовит, выставлен на стенде Си Сяна во время Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае.

Робот-гуманоид, который готовит, выставлен на стенде Си Сяна во время Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае. - Sputnik Грузия
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© REUTERS Go Nakamura

Робот-гуманоид, который готовит, выставлен на стенде Си Сяна во время Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае.

© AP Photo / Ariel Schalit

Люди купаются в воде, поступающей из скважины, Сирия.

Люди купаются в воде, поступающей из скважины, Сирия. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Ariel Schalit

Люди купаются в воде, поступающей из скважины, Сирия.

© AP Photo / Michael Probst

Корова чистит своего теленка на ферме в Нью-Анспахе, Германия.

Корова чистит своего теленка на ферме в Нью-Анспахе, Германия. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Michael Probst

Корова чистит своего теленка на ферме в Нью-Анспахе, Германия.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкВыступление артистов на фестивале VK Fest 2026 в Москве.
Выступление артистов на фестивале VK Fest 2026 в Москве, Россия - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Выступление артистов на фестивале VK Fest 2026 в Москве.
© photo: Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанк

Главный тренер Дмитрий Игдисамов и Дмитрий Баринов (ПФК ЦСКА), Константин Тюкавин и главный тренер Сандро Шварц (ФК "Динамо" Москва) на совместной пресс-конференции в Москве.

Главный тренер Дмитрий Игдисамов и Дмитрий Баринов (ПФК ЦСКА), Константин Тюкавин и главный тренер Сандро Шварц (ФК &quot;Динамо&quot; Москва) на совместной пресс-конференции в Москве. - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Sergey Bobylev
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Главный тренер Дмитрий Игдисамов и Дмитрий Баринов (ПФК ЦСКА), Константин Тюкавин и главный тренер Сандро Шварц (ФК "Динамо" Москва) на совместной пресс-конференции в Москве.

© AP Photo / Mahesh Kumar A.

Мужчина, накрывающий голову полиэтиленовым пакетом, идет по улице под дождем в Хайдарабаде.

Мужчина, накрывающий голову полиэтиленовым пакетом, идет по улице под дождем в Хайдарабаде. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Mahesh Kumar A.

Мужчина, накрывающий голову полиэтиленовым пакетом, идет по улице под дождем в Хайдарабаде.

© photo: Sputnik / Kirill Zykov / Перейти в фотобанкУчастники мотокарнавала "От заката до рассвета" в Москве.
Участники мотокарнавала От заката до рассвета в Москве, Россия - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Kirill Zykov
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Участники мотокарнавала "От заката до рассвета" в Москве.
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