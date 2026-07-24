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Акт Джо Уилсона по Грузии не будет иметь развития – депутат
Акт Джо Уилсона по Грузии не будет иметь развития – депутат
Sputnik Грузия
Поправки требуют подготовить отчет о влиянии России и Китая в Грузии и новую стратегию США по отношениям с Тбилиси 24.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-24T13:53+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Все инициативы американского конгрессмена Джо Уилсона, касающиеся Грузии, похожи друг на друга и не получат дальнейшего развития, заявил член парламентского большинства Ираклий Чеишвили в эфире Первого канала.Палата представителей США приняла собственную версию Закона о национальной обороне на 2027 финансовый год, которая включает поправки, касающиеся Грузии и предложенные конгрессменом Джо Уилсоном. Документ обязывает американские власти пересмотреть стратегию отношений с Грузией, а также изучить масштабы присутствия российских и китайских разведывательных структур и связанных с ними активов в стране."Содержание любого акта, инициированного Джо Уилсоном, идентично. Получается, что в Грузии происходит китаизация, мы близки с Россией, в Грузии ощущается российское влияние. Думаю, этот акт также не получит развития, поскольку Джо Уилсон вносит корректировки в акт, который сам же и принял. В итоге ничего не изменится", – заявил Чеишвили.В Палате представителей проект поддержали 216 конгрессменов, 212 проголосовали против.Согласно поправкам, министр обороны США в координации с директором национальной разведки и государственным секретарем должен не позднее чем через 180 дней после вступления закона в силу представить соответствующим комитетам Конгресса секретный отчет о разведывательных сетях России и Китая в Грузии.Кроме того, отчет должен содержать оценку возможных форм пересечения и взаимодействия российского и китайского влияния в Грузии.Соответствующим комитетам Конгресса также должна быть представлена пятилетняя стратегия США по развитию двусторонних отношений с Грузией, которая:Отчет должен быть представлен в несекретной форме с секретным приложением.Для вступления закона в силу его также должен одобрить Сенат, после чего документ будет передан президенту США на подпись.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, сша, китай, европа, ираклий чеишвили
Акт Джо Уилсона по Грузии не будет иметь развития – депутат
13:53 24.07.2026 (обновлено: 14:20 24.07.2026)
Поправки требуют подготовить отчет о влиянии России и Китая в Грузии и новую стратегию США по отношениям с Тбилиси
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Все инициативы американского конгрессмена Джо Уилсона, касающиеся Грузии, похожи друг на друга и не получат дальнейшего развития, заявил член парламентского большинства Ираклий Чеишвили в эфире Первого канала.
Палата представителей США приняла собственную версию Закона о национальной обороне на 2027 финансовый год, которая включает поправки, касающиеся Грузии и предложенные конгрессменом Джо Уилсоном. Документ обязывает американские власти пересмотреть стратегию отношений с Грузией, а также изучить масштабы присутствия российских и китайских разведывательных структур и связанных с ними активов в стране.
"Содержание любого акта, инициированного Джо Уилсоном, идентично. Получается, что в Грузии происходит китаизация, мы близки с Россией, в Грузии ощущается российское влияние. Думаю, этот акт также не получит развития, поскольку Джо Уилсон вносит корректировки в акт, который сам же и принял. В итоге ничего не изменится", – заявил Чеишвили.
В Палате представителей проект поддержали 216 конгрессменов, 212 проголосовали против.
Согласно поправкам, министр обороны США в координации с директором национальной разведки и государственным секретарем должен не позднее чем через 180 дней после вступления закона в силу представить соответствующим комитетам Конгресса секретный отчет о разведывательных сетях России и Китая в Грузии.
Кроме того, отчет должен содержать оценку возможных форм пересечения и взаимодействия российского и китайского влияния в Грузии.
Соответствующим комитетам Конгресса также должна быть представлена пятилетняя стратегия США по развитию двусторонних отношений с Грузией, которая:
определит конкретные цели по углублению двусторонних отношений с учетом внутриполитической ситуации в Грузии;
определит инструменты, ресурсы и объем финансирования, необходимые для достижения этих целей, а также оценит, должна ли Грузия оставаться одним из крупнейших получателей американского финансирования в регионе Европы и Евразии;
установит, в каком объеме США следует продолжать инвестировать в развитие партнерства с Грузией;
оценит, сохраняет ли правительство Грузии приверженность расширению торговых отношений с США и Европой и следует ли американскому правительству продолжать финансирование различных проектов в стране.
Отчет должен быть представлен в несекретной форме с секретным приложением.
Для вступления закона в силу его также должен одобрить Сенат, после чего документ будет передан президенту США на подпись.