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Армия России освободила два населенных пункта в Харьковской области
Армия России освободила два населенных пункта в Харьковской области
Sputnik Грузия
Группировка войск "Север" наступает на нескольких направлениях одновременно, продолжая создавать полосу безопасности на территории двух областей 24.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-24T12:25+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл – Sputnik. Военнослужащие группировки российских войск "Север" освободили населенные пункты Захаровка и Ивашкино в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.В МО уточнили, что при заходе российских войск в Ивашкино и Захаровку операторы беспилотных систем указывали мотострелкам и танкистам координаты расположения огневых позиций ВСУ.Также сообщается, что с 18 по 24 июля в зоне ответственности группировки "Север" подразделения ВСУ потеряли более 1 695 боевиков.Кроме того, были поражены танк, 17 боевых бронемашин, 97 автомобилей, 13 артиллерийских орудий и две установки системы залпового огня "Град".Группировка войск "Север" наступает на нескольких направлениях одновременно, продолжая создавать полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.Ранее во вторник и среду подразделениями "Севера" были освобождены Волоховское и Артельное сообщалось 21 и 22 июля соответственно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, политика, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
Армия России освободила два населенных пункта в Харьковской области
12:25 24.07.2026 (обновлено: 21:58 24.07.2026)
Группировка войск "Север" наступает на нескольких направлениях одновременно, продолжая создавать полосу безопасности на территории двух областей
ТБИЛИСИ, 24 июл – Sputnik. Военнослужащие группировки российских войск "Север" освободили населенные пункты Захаровка и Ивашкино в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей недели активными действиями подразделений группировки войск "Север" взяты под контроль населенные пункты Захаровка, Ивашкино, Волоховское и Артельное Харьковской области", – говорится в сводке ведомства за неделю.
В МО уточнили, что при заходе российских войск в Ивашкино и Захаровку операторы беспилотных систем указывали мотострелкам и танкистам координаты расположения огневых позиций ВСУ.
Также сообщается, что с 18 по 24 июля в зоне ответственности группировки "Север" подразделения ВСУ потеряли более 1 695 боевиков.
Кроме того, были поражены танк, 17 боевых бронемашин, 97 автомобилей, 13 артиллерийских орудий и две установки системы залпового огня "Град".
Группировка войск "Север" наступает на нескольких направлениях одновременно, продолжая создавать полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.
Ранее во вторник и среду подразделениями "Севера" были освобождены Волоховское и Артельное сообщалось 21 и 22 июля соответственно.