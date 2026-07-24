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Без одной из них все разрушится: президент Грузии назвал семь опор государства
Без одной из них все разрушится: президент Грузии назвал семь опор государства
Sputnik Грузия
По мнению президента, современная Грузия должна опираться на ценности, сформированные православной традицией и наследием Ильи Чавчавадзе 24.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-24T12:52+0400
2026-07-24T12:52+0400
2026-07-24T12:52+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Современное грузинское государство должно строиться на семи ключевых ценностях – Боге, Родине, человеке, Отечестве, языке, вере и святости семьи, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в эфире программы "Имеди Live".По словам президента, сегодня у страны есть возможность развиваться, опираясь именно на эти принципы, которые он назвал фундаментом грузинской государственности. Как отметил Кавелашвили, три из них – Бог, Родина и человек – являются заветом Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, а еще четыре – Отечество, язык, вера и святость семьи – отражают наследие великого грузинского поэта, публициста и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе."Именно эти семь опор, семь ценностей должны стать основой современного грузинского государства. Это такие ценности, что нельзя пренебречь ни одной из них – стоит ослабить хотя бы одну, и нарушится главное. Именно благодаря этим ценностям существуют сегодняшняя Грузия и грузинский народ", – заявил Кавелашвили.Президент подчеркнул, что именно эти ценности помогли Грузии сохранить себя, несмотря на утрату государственности, войны, раздробленность и другие исторические испытания.При этом, по словам Кавелашвили, в условиях современных глобальных вызовов во многих странах эти основы оказались ослаблены."Нам всем нравится Западная Европа, ее архитектурные памятники, но во многих случаях это уже музейный режим. Мы же сумели сохранить эти ценности как живую традицию", – сказал он.Президент также отметил, что чувство Родины должно быть частью повседневной жизни каждого человека независимо от его профессии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, михаил кавелашвили, илья чавчавадзе
политика, грузия, новости, михаил кавелашвили, илья чавчавадзе
Без одной из них все разрушится: президент Грузии назвал семь опор государства
По мнению президента, современная Грузия должна опираться на ценности, сформированные православной традицией и наследием Ильи Чавчавадзе
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Современное грузинское государство должно строиться на семи ключевых ценностях – Боге, Родине, человеке, Отечестве, языке, вере и святости семьи, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в эфире программы "Имеди Live".
По словам президента, сегодня у страны есть возможность развиваться, опираясь именно на эти принципы, которые он назвал фундаментом грузинской государственности. Как отметил Кавелашвили, три из них – Бог, Родина и человек – являются заветом Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, а еще четыре – Отечество, язык, вера и святость семьи – отражают наследие великого грузинского поэта, публициста и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе.
"Именно эти семь опор, семь ценностей должны стать основой современного грузинского государства. Это такие ценности, что нельзя пренебречь ни одной из них – стоит ослабить хотя бы одну, и нарушится главное. Именно благодаря этим ценностям существуют сегодняшняя Грузия и грузинский народ", – заявил Кавелашвили.
Президент подчеркнул, что именно эти ценности помогли Грузии сохранить себя, несмотря на утрату государственности, войны, раздробленность и другие исторические испытания.
При этом, по словам Кавелашвили, в условиях современных глобальных вызовов во многих странах эти основы оказались ослаблены.
"Нам всем нравится Западная Европа, ее архитектурные памятники, но во многих случаях это уже музейный режим. Мы же сумели сохранить эти ценности как живую традицию", – сказал он.
Президент также отметил, что чувство Родины должно быть частью повседневной жизни каждого человека независимо от его профессии.