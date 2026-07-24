https://sputnik-georgia.ru/20260724/chto-my-edim-v-tbilisi-priostanovili-rabotu-konditerskoy-299782240.html
Что мы едим: в Тбилиси приостановили работу кондитерской
Что мы едим: в Тбилиси приостановили работу кондитерской
Sputnik Грузия
В ходе инспекции на объекте были зафиксированы критические несоответствия, нарушение гигиенических норм и неисправность инфраструктуры 24.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-24T14:54+0400
2026-07-24T14:54+0400
2026-07-24T14:54+0400
грузия
новости
общество
национальное агентство продовольствия грузии
что мы едим?
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/15/278792552_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1499ffb73fa18ced98b9840e9aec8269.jpg
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Национальное агентство продовольствия приостановило производственный процесс кондитерского предприятия из-за нарушений, говорится в сообщении агентства. Инспекторы агентства провели внеплановую проверку компании "Тампа" на улице Ксани в Тбилиси. В ходе инспекции на объекте были зафиксированы критические несоответствия, нарушение гигиенических норм и неисправность инфраструктуры. Вместе с тем, бизнес-оператор осуществлял деятельность без регистрации в Реестре экономической деятельности. "Из-за указанных нарушений объект был оштрафован, а его производственный процесс приостановлен до устранения несоответствий и прохождения регистрации", – говорится в сообщении. Национальное агентство продовольствия призвало предпринимателей осуществлять деятельность в соответствии с требованиями законодательства и стандартами безопасности пищевых продуктов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/15/278792552_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c838e823ff5f8eb36528eba79221dfaa.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, что мы едим?
грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, что мы едим?
Что мы едим: в Тбилиси приостановили работу кондитерской
В ходе инспекции на объекте были зафиксированы критические несоответствия, нарушение гигиенических норм и неисправность инфраструктуры
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Национальное агентство продовольствия приостановило производственный процесс кондитерского предприятия из-за нарушений, говорится в сообщении агентства.
Инспекторы агентства провели внеплановую проверку компании "Тампа" на улице Ксани в Тбилиси.
В ходе инспекции на объекте были зафиксированы критические несоответствия, нарушение гигиенических норм и неисправность инфраструктуры.
Вместе с тем, бизнес-оператор осуществлял деятельность без регистрации в Реестре экономической деятельности.
"Из-за указанных нарушений объект был оштрафован, а его производственный процесс приостановлен до устранения несоответствий и прохождения регистрации", – говорится в сообщении.
Национальное агентство продовольствия призвало предпринимателей осуществлять деятельность в соответствии с требованиями законодательства и стандартами безопасности пищевых продуктов.