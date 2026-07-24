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Что мы едим: в Тбилиси приостановили работу кондитерской

Что мы едим: в Тбилиси приостановили работу кондитерской

Sputnik Грузия

В ходе инспекции на объекте были зафиксированы критические несоответствия, нарушение гигиенических норм и неисправность инфраструктуры 24.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-24T14:54+0400

2026-07-24T14:54+0400

2026-07-24T14:54+0400

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национальное агентство продовольствия грузии

что мы едим?

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Национальное агентство продовольствия приостановило производственный процесс кондитерского предприятия из-за нарушений, говорится в сообщении агентства. Инспекторы агентства провели внеплановую проверку компании "Тампа" на улице Ксани в Тбилиси. В ходе инспекции на объекте были зафиксированы критические несоответствия, нарушение гигиенических норм и неисправность инфраструктуры. Вместе с тем, бизнес-оператор осуществлял деятельность без регистрации в Реестре экономической деятельности. "Из-за указанных нарушений объект был оштрафован, а его производственный процесс приостановлен до устранения несоответствий и прохождения регистрации", – говорится в сообщении. Национальное агентство продовольствия призвало предпринимателей осуществлять деятельность в соответствии с требованиями законодательства и стандартами безопасности пищевых продуктов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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