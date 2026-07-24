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Экспорт грузинских натуральных соков, январь-июнь 2026 года
Экспорт грузинских натуральных соков, январь-июнь 2026 года
Sputnik Грузия
По данным Министерства сельского хозяйства Грузии, за период с января по июнь 2026 года Грузия экспортировала 10,7 тыс. тонн натуральных соков на сумму 16,6... 24.07.2026, Sputnik Грузия
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По данным Министерства сельского хозяйства Грузии, за период с января по июнь 2026 года Грузия экспортировала 10,7 тыс. тонн натуральных соков на сумму 16,6 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 36%.Тройку крупнейших стран-импортеров составили США – 23%, Австралия – 21% и Россия – 12% от общего объема экспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, сша, австралия, инфографика, инфографика
экономика, грузия, новости, сша, австралия, инфографика, инфографика
По данным Министерства сельского хозяйства Грузии, за период с января по июнь 2026 года Грузия экспортировала 10,7 тыс. тонн натуральных соков на сумму 16,6 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 36%.
Тройку крупнейших стран-импортеров составили США – 23%, Австралия – 21% и Россия – 12% от общего объема экспорта.