https://sputnik-georgia.ru/20260724/eksport-gruzinskikh-naturalnykh-sokov-yanvar-iyun-2026-goda-299768140.html

Экспорт грузинских натуральных соков, январь-июнь 2026 года

Экспорт грузинских натуральных соков, январь-июнь 2026 года

Sputnik Грузия

По данным Министерства сельского хозяйства Грузии, за период с января по июнь 2026 года Грузия экспортировала 10,7 тыс. тонн натуральных соков на сумму 16,6... 24.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-24T11:31+0400

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По данным Министерства сельского хозяйства Грузии, за период с января по июнь 2026 года Грузия экспортировала 10,7 тыс. тонн натуральных соков на сумму 16,6 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 36%.Тройку крупнейших стран-импортеров составили США – 23%, Австралия – 21% и Россия – 12% от общего объема экспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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