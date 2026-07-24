https://sputnik-georgia.ru/20260724/elektrichestvo-otklyuchilos-na-vsey-territorii-gruzii-299783761.html

Электричество отключилось на всей территории Грузии

Электричество отключилось на всей территории Грузии

Sputnik Грузия

Идут работы по восстановлению электроснабжения 24.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-24T01:01+0400

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2026-07-24T11:20+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл – Sputnik. Около 00:10 по всей территории Грузии произошло аварийное отключение электроэнергии. В Государственной электросистеме Грузии сообщили, что специалисты уже проводят восстановительные работы.По данным ведомства, электроснабжение будет восстановлено поэтапно в максимально сжатые сроки.В Государственной электросистеме также призвали СМИ и пользователей не распространять неподтвержденную информацию о причинах аварии, отметив, что в настоящее время в информационном пространстве распространяется дезинформация.Специалисты продолжают устанавливать точную причину масштабного отключения. Официальная информация будет опубликована дополнительно по мере поступления новых данных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, электроэнергия, электричество