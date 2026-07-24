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Электричество отключилось на всей территории Грузии
Электричество отключилось на всей территории Грузии
Sputnik Грузия
Идут работы по восстановлению электроснабжения 24.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-24T01:01+0400
2026-07-24T01:01+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл – Sputnik. Около 00:10 по всей территории Грузии произошло аварийное отключение электроэнергии. В Государственной электросистеме Грузии сообщили, что специалисты уже проводят восстановительные работы.По данным ведомства, электроснабжение будет восстановлено поэтапно в максимально сжатые сроки.В Государственной электросистеме также призвали СМИ и пользователей не распространять неподтвержденную информацию о причинах аварии, отметив, что в настоящее время в информационном пространстве распространяется дезинформация.Специалисты продолжают устанавливать точную причину масштабного отключения. Официальная информация будет опубликована дополнительно по мере поступления новых данных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, электроэнергия, электричество
грузия, новости, происшествия, тбилиси, электроэнергия, электричество
Электричество отключилось на всей территории Грузии
01:01 24.07.2026 (обновлено: 11:20 24.07.2026)
Идут работы по восстановлению электроснабжения
ТБИЛИСИ, 24 июл – Sputnik. Около 00:10 по всей территории Грузии произошло аварийное отключение электроэнергии. В Государственной электросистеме Грузии сообщили, что специалисты уже проводят восстановительные работы.
По данным ведомства, электроснабжение будет восстановлено поэтапно в максимально сжатые сроки.
В Государственной электросистеме также призвали СМИ и пользователей не распространять неподтвержденную информацию о причинах аварии, отметив, что в настоящее время в информационном пространстве распространяется дезинформация.
Специалисты продолжают устанавливать точную причину масштабного отключения. Официальная информация будет опубликована дополнительно по мере поступления новых данных.