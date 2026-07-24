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Какой сегодня церковный праздник: 24 июля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 24 июля 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 24 июля отмечают день памяти святых Евфимии, Киндея и Ольги 24.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-24T01:01+0400

2026-07-24T01:01+0400

2026-07-24T01:01+0400

религия

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.ЕвфимияПо церковному календарю 24 июля отмечают день воспоминания чуда великомученицы Евфимии Всехвальной.Мученический подвиг она совершила в Халкидоне в 304 году, во время преследования христиан Диоклетианом (284-305).Через полтора столетия, когда христианская Церковь стала в Риме господствующей, в церкви, где упокоены мощи великомученицы Евфимии, проходил Четвертый Вселенский Собор, созванный для принятия точной формулировки догмата о природе Богочеловека Иисуса Христа.Стороны долго не могли прийти к согласию. Решение церковного спора Константинопольский Патриарх Анатолий предложил предоставить Святому Духу, через Его несомненную носительницу Всехвальную Евфимию.Написав свои определения на отдельных свитках, святители оставили их на груди святой в гробнице. Затем, запечатав гробницу, поставили возле нее стражу. Обе стороны спора соблюдали три дня строгий пост и усиленно возносили молитвы.Когда ковчег с мощами открыли через три дня, свиток с православным исповеданием великомученица держала в правой руке, а еретическое исповедание лежало у ее ног. Всехвальная, как живая, подняв руку, подала свиток Патриарху. Многие еретики после этого чуда вернулись в Церковь.Мученик КиндейПо церковному календарю 24 июля поминают мученика Киндея, пострадавшего при императоре Диоклетиане (284-305).Он был пресвитером в селе Сиды в Памфилии. Его схватили во время гонения на христиан и приговорили к сожжению. Воины, которые вели его на казнь, встретив по пути дровосека, отняли у него дрова. А святой, заплатив дровосеку 30 медяков, сам понес ношу на плечах к месту казни.Охваченный огнем, Киндей продолжал проповедовать. Он призывал народ познать истинную веру и благодать Господню. Внезапно разразилась гроза, и сильный ливень потушил костер. Когда буря утихла, мученик мирно скончался. Тело Святого похоронили языческий жрец и его жена, уверовавшие в Христа благодаря проповеди проповедника.Великая княгиняПо церковному календарю 24 июля поминают равноапостольную княгиню Ольгу, которая правила Русским государством с 945 по 962 год.Ольга стала фактическим правителем Киевской Руси после гибели супруга – Великого князя Киевского Игоря Рюриковича, так как Святославу (наследнику престола) было всего три года.При мудрой правительнице государство росло и укреплялось. Строились города, окруженные каменными и дубовыми стенами, а также были установлены государственные границы.Крещение Ольга приняла в Константинополе с именем Елена. Великая княгиня построила храм имени святителя Николая над могилой первого Киевского князя-христианина Аскольда. Она положила начало почитанию Пресвятой Троицы на Руси и основала храм Святой Троицы, ставший главным собором Пскова.Храм Святой Софии был освящен в Киеве в 960 году, святыней которого стал крест, полученный равноапостольной при крещении. Киевскую Русь позже стали называть третьим Жребием Божьей Матери. Утверждение этого Жребия началось через первую из святых жен Руси – великую княгиню.Ольга была благочестивой и милостивой правительницей, щедрой к нищим, убогим и малоимущим. Великая княгиня не захотела вторично выходить замуж, и когда Святослав возмужал, передала ему управление государством, а сама занималась благотворительностью. Скончалась равноапостольная в 969-м.ИмениныПо церковному календарю 24 июля именины отмечают Евфимия, Ольга, Аркадий, Лев и Никодим.Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , справки , календарь религиозных праздников