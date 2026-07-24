https://sputnik-georgia.ru/20260724/kogda-kulturnye-uzy-gruzin-i-russkikh-razorvat-nevozmozhno--299788883.html

Когда культурные узы грузин и русских разорвать невозможно

Когда культурные узы грузин и русских разорвать невозможно

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Грузия, председатель "Объединения правозащитников", политолог и генеральный директор информационного агентства "Тао Ньюс" Николоз Мжаванадзе... 24.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-24T14:34+0400

2026-07-24T14:34+0400

2026-07-24T14:34+0400

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грузино-российские отношения

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После нашумевшего инцидента, произошедшего несколько дней назад в Кахети, когда один из недостойных грузинских юношей физически напал на женщину славянского происхождения и сломал ей нос кулаком, в СМИ и социальных сетях началась нездоровая и оскорбительная кампания против грузин. Говорят, что в Грузии русских, и особенно женщин русской национальности, оскорбляют и нападают на них по этническому признаку. Все недоброжелатели страны поднялись и использовали этот досадный инцидент в своих целях. Очевидно, что определенные силы хотят отвлечь недавно потеплевшие и позитивные отношения между нашими странами от прежних целей. Это понимают и в самой России, поэтому российские чиновники и государственные органы не дали никакой оценки произошедшего. Однако, чтобы избежать дальнейшей эскалации и провокаций, необходимо принять превентивные меры, чтобы какой-либо провокатор больше этого не повторил.Отношения между грузинским и русским народами насчитывают столетия, и многие хотят организовать грязные провокации против нашего братства и любви. Его Святейшество Патриарх Илия II часто говорил о том, что мы настолько близки друг к другу, что враг завидует всему и поэтому делает все, чтобы разрушить эту дружбу. Самое нелепое то, что страна, славящаяся радушным гостеприимством, а также уважительным отношением к женщине, обвиняется из-за одной провокации в том, чего в Грузии не было и никогда не будет.Со времен царской России до наших дней существует множество смешанных семей, где грузинский мужчина женился на русской женщине, а русский мужчина женился на грузинке. Мы настолько близки друг к другу в плане религиозных обычаев и устроя семьи, что всю свою историю провели в гармонии и взаимоуважении, если не считать тех сложных моментов истории, когда отношения между нашими странами были напряженными из-за пагубного влияния Запада. Грузинский мужчина никогда кардинально не отличал русскую женщину от грузинки. В подтверждение этому я могу предоставить вам семейные портреты многих выдающихся грузин, когда они делили и преодолевали как трудности, так и радости на протяжении всей своей жизни со своими русскими супругами.Эти браки объединяли выдающихся людей своего времени и оставили глубокий след в истории обеих культур. Примеры знаменитых союзов:Петр Багратион и Екатерина Скавронская. Легендарный генерал от инфантерии, герой Отечественной войны 1812 года князь Петр Иванович Багратион в 1800 году женился на графине Екатерине Павловне Скавронской, внучатой племяннице князя Потемкина.Князь Михаил Сумбатов (Сумбаташвили) и Софья Ковалевская. Род Сумбатовых дал России множество деятелей культуры. Актер и драматург Александр Сумбатов-Южин (принявший псевдоним Южин) женился на русской дворянке из рода Корф.Царевич Леван Бакарович и княжна Александра Сибирская. Представитель династии Багратионов, царевич Леван (сын царя Картли Вахтанга VI), после вынужденной эмиграции в Россию женился на княжне Александре Яковлевне Сибирской (потомок сибирских царевичей). У них родилось девять детей, их потомки стали видными деятелями русской культуры и дворянства.Иосиф Сталин (Джугашвили) — советский государственный и политический деятель. Его второй женой в 1919 году стала Надежда Аллилуева, имевшая русские и немецкие корни.Сергей Орджоникидзе — видный советский революционер и политик, один из руководителей СССР. Его супругой была Зинаида Павлуцкая, русская по национальности, работавшая учительницей.Коте Марджанишвили. Знаменитый режиссер, основоположник грузинского театра, был женат на актрисе Надежде Живокини (из известной московской актерской династии).Нико Николадзе — знаменитый публицист, просветитель и мэр Поти. Его возлюбленной из Петербурга вне брака была Анна Макарова. Анна Макарова была из Петербурга. В 1872 году Анна скончалась во время родов, родив от Николадзе внебрачную дочь Нино.Грузинский писатель Григол Робакидзе был официально женат дважды. Его женами были: Нино Доменская — первая жена писателя, с которой он познакомился в Иране. У пары была дочь Алла, умершая в детстве. Елена (Лена) Фиалкина — вторая жена писателя. Они прожили вместе 35 лет. Елена Фиалкина умерла в 1957 году.Акаки Церетели — великий грузинский поэт и общественный деятель, был женат на Наталье Базилевской, происходившей из богатой русской семьи ювелиров.Георгий Данелия и Любовь Соколова. Легендарный кинорежиссер прожил около 26 лет в фактическом браке с советской актрисой Любовью Соколовой, которая родила ему сына Николая. После этого режиссер женился на Галине Юрковой.Арчил Гомиашвили. Актер, прославившийся ролью Остапа Бендера, был женат на балерине Татьяне Окуневской (внучке знаменитой советской актрисы Татьяны Окуневской).Тициан Табидзе — знаменитый поэт-символист Серебряного века и близкий друг Бориса Пастернака — прожил жизнь в браке с Ниной Макашвили (в замужестве Табидзе) (русской по материнской линии, урожденной Воронцовой).Галактион Табидзе — первой женой и музой великого грузинского поэта была Ольга Окуджава, этническая русская.Зураб Церетели — женой знаменитого скульптора была русская женщина знатного происхождения, Инесса Андроникашвили (урожденная Кнейна Чжавчавадзе/Андроникова).Ираклий Андроников (Андроникашвили). Знаменитый советский писатель, литературовед и мастер устного рассказа, происходивший из старинного грузинского дворянского рода Андрониковых, был женат на актрисе Вивее Ромм.Эльдар Шенгелая — известный кинорежиссер. Его супругой была известная русская актриса Ариадна Шенгелая (в девичестве Шпринк), ставшая звездой грузинского кино.Мечты и цели некоторых врагов России и Грузии — вновь посеять раздор между нашими странами — никогда не сбудутся, потому что процесс великого примирения начался и дойдет до своего логического завершения. Как гласит известная русская пословица, в семье не без урода... Негативные персонажи присутствуют в каждой нации, и один преступный акт не должен клеймить всю нацию или страну.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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грузия, санкт-петербург, кахети, поти, николоз мжаванадзе, аналитика, колумнисты, грузино-российские отношения