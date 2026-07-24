https://sputnik-georgia.ru/20260724/kogda-kulturnye-uzy-gruzin-i-russkikh-razorvat-nevozmozhno-299793257.html

Когда культурные узы грузин и русских разорвать невозможно

Когда культурные узы грузин и русских разорвать невозможно

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Грузия, председатель "Объединения правозащитников", политолог и генеральный директор информационного агентства "Тао Ньюс" Николоз Мжаванадзе... 24.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-24T18:55+0400

2026-07-24T18:55+0400

2026-07-24T18:55+0400

грузия

общество

культура

санкт-петербург

кахети

поти

петр багратиони

тициан табидзе

николоз мжаванадзе

аналитика

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Колумнист Sputnik Грузия, председатель "Объединения правозащитников", политолог и генеральный директор информационного агентства "Тао Ньюс" Николоз Мжаванадзе рассказал о крепкой связи грузин и русских, комментируя напаление на россиянку в отеле на востоке Грузии После нашумевшего инцидента, произошедшего несколько дней назад в Кахети, когда один из недостойных грузинских юношей физически напал на женщину славянского происхождения и сломал ей нос кулаком, в СМИ и социальных сетях началась нездоровая и оскорбительная кампания против грузин. Говорят, что в Грузии русских, и особенно женщин русской национальности, оскорбляют и нападают на них по этническому признаку. Все недоброжелатели страны решили использовать этот досадный инцидент в своих целях. Очевидно, что определенные силы хотят отвлечь недавно потеплевшие и позитивные отношения между нашими странами от прежних целей. Это понимают и в самой России, поэтому российские чиновники и государственные органы не дали случившемуся никакой оценки. Однако, чтобы избежать дальнейшей эскалации и провокаций, необходимо принять превентивные меры, чтобы какой-либо провокатор больше этого не повторил. Самое нелепое то, что страна, славящаяся радушным гостеприимством, а также уважительным отношением к женщине, обвиняется из-за одной провокации в том, чего в Грузии не было и никогда не будет. Со времен царской России до наших дней существует множество смешанных семей, где грузин женат на русской, а русский на грузинке. Мы настолько близки друг к другу в плане религиозных обычаев и устроя семьи, что всю свою историю провели в гармонии и взаимоуважении, если не считать тех сложных моментов истории, когда отношения между нашими странами были напряженными из-за пагубного влияния Запада. Грузин никогда кардинально не отличал русскую от грузинки. В подтверждение этому я могу предоставить вам семейные портреты многих выдающихся грузин, когда они делили радости и преодолевали трудности на протяжении всей своей жизни со своими русскими супругами. Эти браки объединяли выдающихся людей своего времени и оставили глубокий след в истории обеих культур. Примеры знаменитых союзов: Петр Багратион и Екатерина Скавронская. Легендарный генерал от инфантерии, герой Отечественной войны 1812 года князь Петр Иванович Багратион в 1800 году женился на графине Екатерине Павловне Скавронской, внучатой племяннице князя Потемкина. Князь Михаил Сумбатов (Сумбаташвили) и Софья Ковалевская. Род Сумбатовых дал России множество деятелей культуры. Актер и драматург Александр Сумбатов-Южин (принявший псевдоним Южин) женился на русской дворянке из рода Корф. Царевич Леван Бакарович и княжна Александра Сибирская. Представитель династии Багратионов, царевич Леван (сын царя Картли Вахтанга VI), после вынужденной эмиграции в Россию женился на княжне Александре Яковлевне Сибирской (потомок сибирских царевичей). У них родилось девять детей, их потомки стали видными деятелями русской культуры и дворянства. Иосиф Сталин (Джугашвили) — советский государственный и политический деятель. Его второй женой в 1919 году стала Надежда Аллилуева, имевшая русские и немецкие корни. Сергей Орджоникидзе — видный советский революционер и политик, один из руководителей СССР. Его супругой была Зинаида Павлуцкая, русская по национальности, работавшая учительницей. Коте Марджанишвили - знаменитый режиссер, основоположник грузинского театра, был женат на актрисе Надежде Живокини (из известной московской актерской династии). Нико Николадзе — знаменитый публицист, просветитель и мэр Поти. его возлюбленной из Петербурга брака била Анна Макарова. Анна Макарова била из Петербурга. В 1872 году Анна скончалась во время родов, родив от Николадзе внебрачную дочь Нино. Грузинский писатель Григол Робакидзе был официально женат дважды. Его женами были: Нино Доменская — первая жена писателя, с которой он познакомился в Иране. У пары была дочь Алла, умершая в детстве. Елена (Лена) Фиалкина — вторая жена писателя. Они прожили вместе 35 лет. Елена Фиалкина умерла в 1957 году. Акакий Церетели — великий грузинский поэт и общественный деятель, был женат на Наталье Базилевской, происходившей из богатой русской семьи ювелиров. Георгий Данелия и Любовь Соколова: Легендарный кинорежиссер прожил около 26 лет в фактическом браке с советской актрисой Любовью Соколовой, которая родила ему сына Николая. После этого режиссер женился на Галине Юрковой. Арчил Гомиашвили: Актер, прославившийся ролью Остапа Бендера, был женат на балерине Татьяне Окуневской (внучке знаменитой советской актрисы Татьяны Окуневской). Тициан Табидзе — знаменитый поэт-символист Серебряного века и близкий друг Бориса Пастернака прожил жизнь в браке с Ниной Макашвили (в замужестве Табидзе) (русской по материнской линии, урожденной Воронцовой). Галактион Табидзе — первой женой и музой великого грузинского поэта была Ольга Окуджава, этническая русская. Зураб Церетели — женой знаменитого скульптора была русская женщина знатного происхождения, Инесса Андроникашвили (урожденная еняжна Чжавчавадзе/Андроникова). Ираклий Андроников (Андроникашвили): Знаменитый советский писатель, литературовед и мастер устного рассказа, происходивший из старинного грузинского дворянского рода Андрониковых, был женат на актрисе Вивее Ромм. Эльдар Шенгелая — известный кинорежиссер Его супругой была известная русская актриса Ариадна Шенгелая (в девичестве Шпринк), ставшая звездой грузинского кино. Мечты и цели некоторых врагов России и Грузии - вновь посеять раздор между нашими странами никогда не сбудутся, потому что процесс великого примирения начался и дойдет до своего логического завершения. Как гласит известная русская пословица, в семье не без урода. Негативные персонажи присутствуют в каждой нации, и один преступный акт не должен клеймить всю нацию или страну.

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Николоз Мжаванадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/04/280924400_794:0:2842:2048_100x100_80_0_0_73a41d5dec18f23435940800da28b168.jpg

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грузия, общество, культура, санкт-петербург, кахети, поти, петр багратиони, тициан табидзе, николоз мжаванадзе, аналитика, колумнисты, грузино-российские отношения