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Марихуана, гашиш и метадон: в Грузии изъяли более 16 кг наркотиков

Марихуана, гашиш и метадон: в Грузии изъяли более 16 кг наркотиков

Sputnik Грузия

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 24.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-24T16:56+0400

2026-07-24T16:56+0400

2026-07-24T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Сотрудники Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии задержали трех человек по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, а также в содействии их сбыту – в ходе операции было изъято более 16 килограммов запрещенных веществ, говорится в сообщении МВД Грузии. Следствие установило, что обвиняемые были вовлечены в преступные схемы по распространению наркотиков. В частности, с помощью различных интернет-приложений и социальных сетей они размещали наркотические средства в заранее определенных местах для последующего сбыта. В ходе обысков по местам жительства задержанных, а также в различных тайниках правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств крупные партии наркотиков, подготовленных к реализации. Среди изъятого – около 14 килограммов высушенной марихуаны, около одного килограмма гашиша и около одного килограмма нового психоактивного вещества и метадон. Среди задержанных есть человек, для задержания которого сотрудники полиции провели операцию по подмене посылки, отправленной на его имя. В результате в качестве вещественного доказательства была изъята крупная партия наркотических средств. Кроме того, в ходе следственных действий полицейские изъяли материалы, предназначенные для фасовки наркотиков. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное лишение свободы. В Грузии допустимо курение марихуаны только вне общественных мест. Приобретение и хранение марихуаны для личных целей остаются административным правонарушением, а хранение в крупных количествах, реализация и содействие ее реализации являются уголовным преступлением. Для иностранных граждан административное правонарушение, связанное с потреблением марихуаны или других наркотиков, является основанием для отказа в выдаче вида на жительство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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