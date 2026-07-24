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МИД Грузии надеется на отмену санкций ЕС против НПЗ в Кулеви

МИД Грузии надеется на отмену санкций ЕС против НПЗ в Кулеви

Sputnik Грузия

Грузия по-прежнему готова к сотрудничеству с институтами Евросоюза и предоставлению им всей необходимой информации, говорится в заявлении МИД 24.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-24T22:43+0400

2026-07-24T22:43+0400

2026-07-24T22:43+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии надеется на то, что Евросоюз пересмотрит свое решение и отменит санкции против нефтеперерабатывающего завода в грузинском черноморском поселке Кулеви спустя полгода, говорится в заявлении МИД Грузии. В 21-й пакет санкций Европейского союза был включен нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Кулеви. По версии Совета ЕС, предприятие занимается торговлей и переработкой российской нефти и нефтепродуктов в обход действующих международных ограничений. Чтобы европейские операторы успели завершить текущие контракты, запрет на транзакции с НПЗ в Кулеви вступит в силу через шесть месяцев с момента публикации решения. Как заявили в МИД, Грузия по-прежнему готова к сотрудничеству с институтами Евросоюза и предоставлению всей необходимой информации. Как отмечается в заявлении, в ходе подготовки 21-го пакета санкций ЕС грузинская сторона представила Еврокомиссии соответствующую документацию, подтверждающую, что включение нефтеперерабатывающего завода в Кулеви в санкционный список не имеет ни фактических, ни юридических оснований. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве страны, в рамках этого сотрудничества компетентные органы Грузии на постоянной основе своевременно предоставляют институтам ЕС всю необходимую информацию и разъяснения. Эффективная работа государственных институтов Грузии подтверждается тем обстоятельством, что на сегодняшний день на территории страны не было зафиксировано ни одного случая обхода санкций ЕС. В начале июля компания-владелец НПЗ Black Sea Petroleum заявила, что в ближайшие месяцы намерена полностью отказаться от импорта нефти российского происхождения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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