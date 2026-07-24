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Пентагон внес 33 российских вуза в список угроз нацбезопасности
Пентагон внес 33 российских вуза в список угроз нацбезопасности
Sputnik Грузия
В США считают, что российские вузы проводят деятельность, которая усиливает риски незаконного использования результатов исследований, финансируемых из... 24.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-24T13:28+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл – Sputnik. Министерство обороны США внесло в список учреждений, которые представляют угрозу национальной безопасности страны, 33 российских высших учебных учреждения, следует из заявления Пентагона.Такое решение было принято в рамках политики администрации США, направленной на противодействие передаче технологий странам, которые, по мнению Вашингтона, представляют потенциальную угрозу нацбезопасности.В частности, как считают в Пентагоне, российские вузы проводят деятельность, которая усиливает риски незаконного использования результатов исследований, финансируемых из американского бюджета.Среди вузов, которые были признаны потенциально угрожающими безопасности США, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Высшая школа экономики и Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана.В данный список включены не только образовательные и научные учреждения России, но также Китая и Ирана – всего 130 организаций.Пентагон рекомендовал американским исследователям, академическим учреждениям и партнерам из промышленного сектора "проявлять особую осторожность", рассматривая возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с внесенными в список вузами и научными учреждениями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, россия, политика, сша, вашингтон, пентагон, мгу
Пентагон внес 33 российских вуза в список угроз нацбезопасности
13:28 24.07.2026 (обновлено: 22:00 24.07.2026)
В США считают, что российские вузы проводят деятельность, которая усиливает риски незаконного использования результатов исследований, финансируемых из американского бюджета
ТБИЛИСИ, 24 июл – Sputnik. Министерство обороны США внесло в список учреждений, которые представляют угрозу национальной безопасности страны, 33 российских высших учебных учреждения, следует из заявления Пентагона.
Такое решение было принято в рамках политики администрации США, направленной на противодействие передаче технологий странам, которые, по мнению Вашингтона, представляют потенциальную угрозу нацбезопасности.
В частности, как считают в Пентагоне, российские вузы проводят деятельность, которая усиливает риски незаконного использования результатов исследований, финансируемых из американского бюджета.
Среди вузов, которые были признаны потенциально угрожающими безопасности США, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Высшая школа экономики и Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана.
В данный список включены не только образовательные и научные учреждения России, но также Китая и Ирана – всего 130 организаций.
Пентагон рекомендовал американским исследователям, академическим учреждениям и партнерам из промышленного сектора "проявлять особую осторожность", рассматривая возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с внесенными в список вузами и научными учреждениями.