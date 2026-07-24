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Пока туристы спят: как убирают черноморское побережье Грузии – видео
Пока туристы спят: как убирают черноморское побережье Грузии – видео
Sputnik Грузия
В летний сезон пляжи и береговую линию черноморского побережья Грузии убирают ежедневно 24.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-24T11:55+0400
2026-07-24T11:55+0400
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Работы по уборке начинаются в шесть утра, пока отдыхающих еще нет на пляже. Уборка ведется во все дни, кроме тех, когда ненастная погода и шторм на море.Волны выносят на берег обломки деревьев, различный мусор – как бытовой, так и природный. В работах по уборке береговой линии задействована спецтехника и сотни работников коммунальных служб прибрежных муниципалитетов.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , грузия, черноморские курорты грузии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , грузия, черноморские курорты грузии, видео
Пока туристы спят: как убирают черноморское побережье Грузии – видео
11:55 24.07.2026 (обновлено: 12:46 24.07.2026)
В летний сезон пляжи и береговую линию черноморского побережья Грузии убирают ежедневно
Работы по уборке начинаются в шесть утра, пока отдыхающих еще нет на пляже. Уборка ведется во все дни, кроме тех, когда ненастная погода и шторм на море.
Волны выносят на берег обломки деревьев, различный мусор – как бытовой, так и природный. В работах по уборке береговой линии задействована спецтехника и сотни работников коммунальных служб прибрежных муниципалитетов.