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Санкции ЕС против Кулеви: в Грузии рассчитывают на пересмотр решения

Санкции ЕС против Кулеви: в Грузии рассчитывают на пересмотр решения

Sputnik Грузия

Ограничения вступят в силу через шесть месяцев, а до этого компания рассчитывает убедить Брюссель в отсутствии операций с санкционными грузами 24.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-24T15:55+0400

2026-07-24T15:55+0400

2026-07-24T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Решение о введении ограничений в отношении Кулевского нефтеперерабатывающего завода в Грузии еще может быть пересмотрено, поскольку руководство предприятия представило Евросоюзу аргументы против санкций, заявил депутат парламента от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Чеишвили.ЕС в рамках 21-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении юридических лиц, зарегистрированных в Грузии. Под запрет на транзакции попали нефтеперерабатывающий завод, расположенный на территории свободной индустриальной зоны в Кулеви, а также ряд местных криптовалютных сервисов. Ограничения в отношении Кулевского НПЗ вступят в силу через шесть месяцев."Существует возможность, что санкции не будут введены и решение будет пересмотрено, поскольку у компании есть свои аргументы. Надеюсь, им удастся договориться с Евросоюзом. В данном конкретном случае власти Грузии не вмешиваются", – заявил Чеишвили.По его словам, руководство предприятия уже предоставило европейской стороне информацию о том, что через завод не осуществлялась транспортировка санкционных грузов и подобных случаев зафиксировано не было."Надеемся, что им удастся найти общий язык с ЕС", – отметил депутат.Реакция оппозицииВ то же время член оппозиционной партии "Лело – Сильная Грузия" Григол Гегелия назвал санкции ЕС против Кулевского завода "крайне тяжелым политическим сигналом" и "приговором" для правительства Грузии.По его словам, это первый случай, когда ограничения в отношении грузинского предприятия вводит не отдельное европейское государство, а весь Евросоюз."Это не вопрос одной компании или одного завода. Это вопрос международной репутации Грузии, европейского курса и национальных интересов", – заявил Гегелия.Он отметил, что Грузия должна быть надежным партнером Европы и сильной транзитной страной, а ее стратегическая инфраструктура должна восприниматься как безопасный мост между Европой и Азией.По словам Гегелии, попадание инфраструктуры государства-кандидата в ЕС под санкционный режим означает утрату политического содержания этого статуса.Решение ЕССовет ЕС сообщил, что в рамках нового, 21-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении 48 физических и 170 юридических лиц.В частности, Евросоюз запретил проведение любых финансовых и коммерческих транзакций с нефтеперерабатывающим заводом, расположенным в грузинском черноморском поселке Кулеви.По версии Совета ЕС, предприятие занимается торговлей и переработкой российской нефти и нефтепродуктов в обход действующих международных ограничений.Чтобы европейские операторы успели завершить текущие контракты, запрет на транзакции с НПЗ в Кулеви вступит в силу через шесть месяцев с момента публикации решения.Кроме того, Грузия фигурирует в блоке мер, направленных на пресечение обхода санкций с помощью криптовалют. ЕС распространил запрет на проведение транзакций на 14 криптоплатформ, зарегистрированных в нескольких юрисдикциях, включая Грузию, ОАЭ, Панаму, Киргизию, Беларусь и Маршалловы Острова.В начале июля компания-владелец НПЗ Black Sea Petroleum заявила, что в ближайшие месяцы намерена полностью отказаться от импорта нефти российского происхождения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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