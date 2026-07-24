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Считаете ли вы оправданными санкции ЕС против НПЗ в порту Кулеви?
Считаете ли вы оправданными санкции ЕС против НПЗ в порту Кулеви?
Sputnik Грузия
24.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-24T16:18+0400
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новости, кулеви, грузия, европа, санкции, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы
новости, кулеви, грузия, европа, санкции, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы

Считаете ли вы оправданными санкции ЕС против НПЗ в порту Кулеви?

16:18 24.07.2026
© photo: Sputnik / StringerГрузинская оппозиция требует введения санкций против Иванишвили и "Грузинской мечты"
Грузинская оппозиция требует введения санкций против Иванишвили и Грузинской мечты - Sputnik Грузия, 1920, 24.07.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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