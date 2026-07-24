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Сделки с недвижимостью в Тбилиси и Батуми, январь-июнь 2026 года
Сделки с недвижимостью в Тбилиси и Батуми, январь-июнь 2026 года
Sputnik Грузия
По данным Colliers Georgia, количество сделок с недвижимостью в двух крупнейших городах Грузии растет. За период с января по июнь 2026 года в столице было... 24.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-24T17:57+0400
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По данным Colliers Georgia, количество сделок с недвижимостью в двух крупнейших городах Грузии растет. За период с января по июнь 2026 года в столице было продано 22 402 квартиры на сумму 1,9 млрд долларов.В Батуми, столице грузинского морского туризма, было продано 7 838 квартир на сумму 507 млн долларов. В обоих случаях налицо рост.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, батуми, тбилиси, недвижимость в тбилиси, недвижимость в грузии, инфографика, инфографика
грузия, экономика, новости, батуми, тбилиси, недвижимость в тбилиси, недвижимость в грузии, инфографика, инфографика
По данным Colliers Georgia, количество сделок с недвижимостью в двух крупнейших городах Грузии растет. За период с января по июнь 2026 года в столице было продано 22 402 квартиры на сумму 1,9 млрд долларов.
В Батуми, столице грузинского морского туризма, было продано 7 838 квартир на сумму 507 млн долларов. В обоих случаях налицо рост.