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Сделки с недвижимостью в Тбилиси и Батуми, январь-июнь 2026 года

Сделки с недвижимостью в Тбилиси и Батуми, январь-июнь 2026 года

Sputnik Грузия

По данным Colliers Georgia, количество сделок с недвижимостью в двух крупнейших городах Грузии растет. За период с января по июнь 2026 года в столице было... 24.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-24T17:57+0400

2026-07-24T17:57+0400

2026-07-24T17:57+0400

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По данным Colliers Georgia, количество сделок с недвижимостью в двух крупнейших городах Грузии растет. За период с января по июнь 2026 года в столице было продано 22 402 квартиры на сумму 1,9 млрд долларов.В Батуми, столице грузинского морского туризма, было продано 7 838 квартир на сумму 507 млн долларов. В обоих случаях налицо рост.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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