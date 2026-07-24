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Сингапурская компания заинтересована проектом нового аэропорта в Грузии
Сингапурская компания заинтересована проектом нового аэропорта в Грузии
Sputnik Грузия
На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia 24.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-24T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Оператор международного аэропорта Сингапура "Чанги" выразил заинтересованность в грузинской авиационной отрасли и подтвердил свое участие в международном тендере, который правительство Грузии объявит для выбора оператора нового международного аэропорта Вазиани около Тбилиси, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. Правительство Грузии планирует построить на территории Вазиани новый современный аэропорт международного класса и рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе. Необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна, заявили ранее власти. По ее словам, аэропорт Чанги признан одним из лучших аэропортов мира с точки зрения качества обслуживания и организации работы. "Это, безусловно, очень важный и позитивный сигнал для нашей страны и международной авиационной отрасли, для всех инвесторов, поскольку он ясно и наглядно демонстрирует авиационный и инвестиционный потенциал нашей страны", – сказала министр. На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Договор действует до 2031 года. Он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров от аэропорта Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, вазиани, сингапур, мариам квривишвили, tav georgia, авиасообщение в грузии, туризм
экономика, грузия, новости, вазиани, сингапур, мариам квривишвили, tav georgia, авиасообщение в грузии, туризм
Сингапурская компания заинтересована проектом нового аэропорта в Грузии
На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Оператор международного аэропорта Сингапура "Чанги" выразил заинтересованность в грузинской авиационной отрасли и подтвердил свое участие в международном тендере, который правительство Грузии объявит для выбора оператора нового международного аэропорта Вазиани около Тбилиси, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.
Правительство Грузии планирует построить на территории Вазиани новый современный аэропорт международного класса и рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе. Необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна, заявили ранее власти.
"Мы особенно рады, что проект нашего нового международного аэропорта Вазиани привлек внимание управляющей команды аэропорта Чанги. В ходе встречи они фактически подтвердили свой большой интерес к участию в тендере, который правительство Грузии объявит при выборе компании-партнера", – заявила Квривишвили.
По ее словам, аэропорт Чанги признан одним из лучших аэропортов мира с точки зрения качества обслуживания и организации работы.
"Это, безусловно, очень важный и позитивный сигнал для нашей страны и международной авиационной отрасли, для всех инвесторов, поскольку он ясно и наглядно демонстрирует авиационный и инвестиционный потенциал нашей страны", – сказала министр.
На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми.
Договор действует до 2031 года. Он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров от аэропорта Тбилиси.